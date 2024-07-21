古方新用 醒腦一號最快年底上市

衛福部國家中醫藥研究所團隊經十年研發，推出「醒腦一號」健康食品，融合「食、藥」兩用中藥材，可改善中風後遺症。 （ 資料照）

2024/07/21 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕腦血管疾病是國人十大死因第四位，去年死亡逾一．二萬人，中風失能也是成人殘障主因之一。衛福部國家中醫藥研究所團隊經十年研發，推出「醒腦一號」健康食品，融合「食、藥」兩用中藥材，可改善中風後遺症，待完成生物活性與效價檢測、安全性試驗後，預計最快今年底上市。

改善中風後遺症 以健康食品推出

中醫藥研究所中醫藥臨床組組長沈郁強說，「醒腦一號」研發自中風後復健的傳統藥方，團隊從健保資料庫篩選，十年前開始動物實驗，找出關鍵藥材，發現藥方多是食藥兩用的藥材，因此決定以「健康食品」形式，加速推向市場。

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沈郁強說，藥材品質及來源差異大，使用正確的「基原」是關鍵，原配方中有一味是動物藥材「蚯蚓」，團隊改以常見食材取代，不僅符合健康食品的法規要求，且能維持效果。

沈郁強說，根據動物實驗，中風急性期的小鼠使用西藥「血栓溶解劑」的七天存活率約四成，中藥古方約可達八成，而團隊在古方的基礎上開發新方，存活率可達百分之百，除了抗血栓、保護腦神經，活動力、自理力、辨識力恢復良好，可改善中風後遺症。

研究團隊希望進行「醒腦一號」臨床試驗，沈郁強說，目前西醫治療急性腦中風有黃金搶救期，患者發作三小時內注射血栓溶解劑，恢復效果較好，逾時使用反增腦出血風險，僅能做手術、再施打抗凝血劑等藥物；團隊盼提供患者「醒腦一號」作為補充，改善其康復機率。

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