音樂治療 應用面廣 「海浪鼓」珠子滾動 治癒大學生

音樂治療可能通過音樂聆聽、演奏樂器等方式進行。（記者林志怡攝）

2024/07/21 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕現代人生活壓力大，有些民眾會尋求心理諮商協助，但部分尋求其他療法。台灣音樂治療學會理事長吳佳慧指出，曾有一位女性大學生，因為飽受人際壓力所苦，尋求音樂治療後，通過海浪鼓演奏過程，「頓悟」新的思考方式，焦慮情況明顯改善。

飽受人際壓力所苦 尋求改善

吳佳慧指出，「音樂參與」包括聆聽、演奏、創作等多種形式，參與者的肢體、感官、心智、情緒等都需要接收與回應，「音樂治療」是通過系統性的音樂經驗，發覺個案的生理、心理、認知與社會功能問題，並提供解決或改善作法。

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針對音樂治療應用面向，吳佳慧說，主要服務族群有特教、醫療、社區或日常情境等三種，過去曾有一位女大生前來尋求音樂治療，提到自己已經認真做好每件事，但身邊的人總不滿意，在人際關係上遇到很大的困難。

吳佳慧提到，該女大生在音樂治療過程中，選擇用海浪鼓來表達自己的困境，因專注於演奏過程、認真盯著海浪鼓裡頭滾動的珠子，「頓悟」了新的想法，從珠子的滾動中理解，自己不需要控制所有人際互動，同樣能得到好結果，樂器聲音也讓她心情得到平靜。

協同藝術、舞蹈 建立認證機制

不過，吳佳慧指出，「音樂治療師」仍不屬於「醫療法」所規範的醫事人員，政府亦尚未建立國家專業認證機制，昨通過建立台灣音樂治療學會，將持續推動音樂治療師的教、考、訓、用等四大面向制度，協同藝術治療、舞蹈動作治療、戲劇治療與心理劇專業等「表達性藝術治療」專業團體，推動相關法案，盼未來建立完善認證制度，並比照醫事人員管理。

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