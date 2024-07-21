父母、好友吸菸 青少年易淪陷

青少年暑假時間多，恐有人不小心受朋友、父母影響，開始吸菸或使用新興菸品。圖為示意圖。（取自freepik）

2024/07/21 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕青少年暑假時間多，恐有人不小心受朋友、父母影響，開始吸菸或使用新興菸品。衛福部國民健康署長吳昭軍指出，吸菸者一年至少花費四．五萬元買菸品，還帶來許多健康危害，呼籲民眾遠離菸品、儘速戒除。

國健署二○二一年青少年吸菸行為調查結果顯示，吸菸率隨就學年級上升而增加，其中高中職生吸菸率達到七．二％，且國中生電子煙使用率為三．九％、高中職生為八．八％，「父親或母親有吸菸」的國中生及高中職生吸菸率，分別為四．四％和十一．七％，是「雙親都不吸菸者」的五．五倍與二．八倍。

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針對同儕吸菸影響方面，調查顯示，「多數好友有吸菸」的國中生及高中職生吸菸率，分別為廿九．三％和四一．二％，吸菸風險是好友不吸菸者的廿．九倍與十二．五倍，且逾五成的青少年吸菸者自述，首次吸菸是好奇心所致，近二成則自述是別人吸菸所以跟著嘗試，後來因想紓壓而持續使用。

菸品花費可觀 一天一包一年4.5萬

吳昭軍說，青少年吸菸率深受家長與同儕吸菸行為影響，青少年在暑假期間、無聊之餘，可能因為不懂得拒菸，在好友邀約與好奇心驅使下，開始嘗試菸品，家長可以多關心家中孩子交友狀況，或是多陪同孩子一起從事踏青、旅遊等戶外活動，多一點關心、少一點責罵，就能幫助孩子遠離菸害威脅。

吳昭軍也提到，菸品帶來的花費相當可觀，若以每天抽一包菸、每包一二五元計算，一年至少要花掉約四．五萬元，以抽菸六年為例，至少花掉近卅萬元甚至更多，若是不抽菸或戒菸，就相對省下這些錢，還能避免慢性阻塞性肺病等健康危害。

吳昭軍強調，從青少年時期就開始吸菸的人，不僅會影響肺部生長和發育，未來出現慢性阻塞性肺病等健康危害的機率高達廿％，且使用電子煙者，未來吸菸的風險也會提高一倍，並增加心臟病和肺部疾病等健康危害風險，呼籲民眾千萬不要輕易嘗試。

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