輕颱凱米形成 週三週四近台 朝西移動 最快週二發海警

輕度颱風「凱米」昨天下午生成，往台灣緩慢接近，氣象署最快週二發布海上警報，週三、週四距離台灣最近。（氣象署提供）

2024/07/21 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕颱風來了！輕度颱風「凱米」（GAEMI）昨天下午二時生成，晚間以時速四公里朝西方向，往台灣緩慢接近，可能是今年第一個影響台灣的颱風。中央氣象署最快週二發布海上警報，週三、週四距離台灣最近，不排除影響陸地，強度恐發展成中颱。

可能是今年第一個影響台灣颱風

氣象署預報員陳姵安表示，昨天晚上八時凱米位於鵝鑾鼻東南方九六○公里海面，七級風暴風半徑達一百二十公里，預報員林定宜則指出，預估週二白天針對台灣東部海面發布海上警報，受外圍環流影響，北部、東北部、東部地區恐有強烈雨勢。

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週三、週四凱米最接近台灣陸地，氣象署不排除發布陸上颱風警報，屆時西半部、東北部地區雨勢恐相當劇烈，民眾要做好防颱準備；週五後凱米逐漸北上遠離，但由於行進過程風場轉吹西南風，中南部下雨機率仍高。

另有個熱帶低壓 雙颱效應不高

除了輕颱凱米，目前台灣周邊還有一個熱帶性低氣壓、位於南海附近的TD04，氣象署預報，TD04雖可能發展為輕度颱風，但其行進方向是朝西北、往海南島前去，應不會影響台灣。

至於未來是否可能出現「雙颱效應」，帶來更大的降雨，林定宜表示，雙颱效應通常需兩個颱風距離在一二○○或一三○○公里內，才會發生；目前TD04跟凱米距離相當遠，TD04需有足夠強度，才會出現明顯的雙颱效應，目前看起來出現雙颱效應的機率不高。

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