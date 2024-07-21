新竹活化鐵嶺基地 闢建探索休憩園區

一九六○年間曾是陸軍特戰學校山訓場。（尖石鄉公所提供）

2024/07/21 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉鐵嶺基地，在一九六○年間曾經是國軍訓練的重鎮，尖石鄉公所費時三年完成鐵嶺計畫區約二．七公頃土地撥用，近日邀請專業機構參訪觀摩，協助規劃藍圖，研擬結合探索設施、泰雅部落及生態體驗等新興戶外休閒活動。

曾是陸軍特戰學校山訓場

尖石鄉長曾國大表示，鄰近新樂村武漢部落的鐵嶺基地，過去為泰雅族原住民生活之地，因四面環山的盆地地形，一九六○年間曾是陸軍特戰學校山訓場，當時也作為「反共救國團虎嘯戰鬥營基地」，一九七九年軍方撤出，政府規劃為遊憩區，土地回歸後，原住民夷平訓場改建為養殖場等。

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二○一八年曾國大上任後積極推動鐵嶺基地活化，在新竹縣政府的輔導下，先向原民會、林業保育署、國有財產署等辦理土地撥用，二○二○年曾爭取內政部國土管理署城鎮之心計畫核定一千萬元進行初步整理，接續展開興辦事業計畫、水土保持計畫等作業，歷經多年籌備，相關程序幾近完成，準備招商委外營運，爭取民間資源挹注。

曾國大表示，新竹為台灣科技重鎮，社經地位高，但相對的生活壓力大，很需要身心靈方面的調適。鐵嶺擁有得天獨厚的自然環境，除將新建硬體的山訓體能探索設施，重現歷史情境外，未來更要引進心靈激勵教育系統的軟體資源。

為此，公所團隊日前邀請專辦企業教育訓練的IDEA深度探索教育機構（峨眉教育中心），與代表會、議員和村長等參訪觀摩，蒐集各方專業建議，希望精準擘劃鐵嶺基地未來的發展願景。

首階段建置高空滑索、攀岩牆

曾國大說，鐵嶺基地初步以北泰雅探索體驗學習園區定位，並以泰雅族（ATAYAL）「人、勇敢的人」勇士的精神，分兩部分規劃，第一階段探索園區建置高空滑索、攀岩牆等設施，待運作上軌道，第二階段再研議興建飯店館舍，包括泰雅族文化展示平台及兒童美術館等，期能創造原鄉一個獨樹一格的遊憩園區。

鐵嶺基地過去為泰雅族原住民生活之地，因四面環山的盆地地形。（尖石鄉公所提供）

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