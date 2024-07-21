桃園大溪31社頭、藝陣 老城區遶境

「協義社」墨斗陣。（桃市府提供）

2024/07/21 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市立大溪木藝生態博物館「二○二四大溪大禧」活動，以普濟堂關聖帝君誕辰慶典為核心，昨午「百工百業精華踩街」於老城區遶境，卅一個社頭、特色藝陣踩街遊行，民眾駐足觀賞同樂，為關聖帝君生日及大溪人的第二個過年暖身。

社頭踩街昨午四點分從普濟堂、六廿四故事館至福仁宮，「City4」舞團與大溪國小民俗傳藝隊，以現代舞融合舞龍舞獅元素掀開序幕，接著由仁安社大鼓開路，藝陣緩緩踩街前行，沿途民眾紛用手機留下熱鬧景象。

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「協義社」八人抬起墨斗陣神轎，圓矩半徑路線步伐前進，象徵工藝技術更上層樓；「同人社」押隊抬著神轎為「老祖」關聖帝君服務，同人社神龍組長黃政鈞說，盼藉「大溪大禧」讓大溪社頭文化被更多人看見。

今天下午一點普濟堂「共義團將軍腳體驗」，教民眾穿大仙尪仔行走；傍晚五點廟埕上演文化劇場《關聖帝君住隔壁》，由專業劇團結合大溪居民及社頭演出；廿七日下午一點在木育教室舉辦「木質御守手作體驗」，同時段在六廿四故事館進行繪本學堂，邀請大小朋友認識大溪慶典文化。

廿八、廿九日普濟堂關聖帝君誕辰慶典暨遶境儀式，詳情可上大溪大禧臉書粉專查詢。

「興安社」排出多尊大仙尪仔的財神爺。（記者黃政嘉攝）

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