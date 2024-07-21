桃園龍潭租地蓋臨時轉運站 2027年啟用

八德轉運站今年四月已啟用。（記者謝武雄攝）

2024/07/21 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府規劃以都市計畫手段取得龍潭轉運站用地，鑑於都市計畫曠日廢時，交通局編列十年租金公告徵求龍潭交流道周邊一公里範圍內、規模約一二五○坪農地，變更為交通用地後將興建四到六個月台的臨時轉運站，預計二○二七年上半年啟用，屆時提供國道客運、觀光轉運功能。

原開發案占地11.8公頃 至少需10年

據悉，龍潭大昌路為龍潭交流道主要聯絡道路，但西側道路狹小無法與市區串聯，因此市府推動「龍潭大昌路西側整體農業區開發案」，面積約十一．八公頃，開發完成後可提供龍潭轉運站、國民運動中心等多項公共設施，只是要走完區段徵收流程，到轉運站完工，保守估計要十年時間，市府才啟動臨時轉運站計畫，今年依據龍潭交流道周邊農地公告地價，編列三千三百萬元作為十年租金。

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臨時站建4至6個月台

交通局公共運輸科長陳家緯表示，目前公告徵求龍潭交流道周邊一公里內農地，規模略大於八德轉運站的一二一○坪，符合條件後會先行簽約，如果是都市計畫內農地會進行容許使用變更為交通用地、都外農地則是興辦事業變更成交通用地，預估明年四到六月間會完成土地變更程序，屆時再進行土地點交。

明年將編列預算1億元

陳家緯也提到，明年的預算會編列一億元經費作為龍潭臨時轉運站主體工程，預計提供四到六個月台，土地點交後隨即進行臨時轉運站站體工程，預計二○二七年上半年啟用，這也是繼經國、八德轉運站後，桃園市第三個也是國道三號第一個轉運站。

議員劉熒隆說，龍潭觀光資源豐富，包括小人國、石門活魚、石門水庫等、客家茶文化館、大北坑休閒農業區，市府更推動大龍門計畫，建議讓龍潭轉運站發揮觀光轉運功能，屆時可串聯遊覽龍潭小鎮觀光，周邊老城區、大石門及大北坑地區。

議員徐玉樹表示，龍潭交流道位於國道三號，南來北往長途客運甚多，臨時轉運站設置後，市府可以爭取更多路線停靠，此外，龍潭也有不少民眾到台北上班，希望爭取更多業者開設新路線方便到台北的通勤族。

龍潭大昌路為龍潭交流道主要聯絡道路，圖左側將進行區段徵收，以取得轉運站土地。（記者謝武雄攝）

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