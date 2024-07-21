墨西哥國際少運會 新北摘11金6銀8銅

永和國中林立羽（中）參加墨西哥國際少年運動會跆拳道比賽，在女子五十九公斤級殺出重圍，為新北隊先摘下一金。（新北體育局提供）

2024/07/21 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市永和國中跆拳道選手林立羽、中平國中周泰盛參加墨西哥國際少年運動會（ICG）跆拳道比賽，日前分別在女子五十九公斤級、男子六十八公斤級奪金；新北市在國際少年運動會中共獲得十一金六銀八銅，其中新泰國中林芷妍在游泳項目個人進帳二金三銅，表現亮眼。

體育局指出，林立羽十八日在跆拳道女子五十九公斤級比賽殺出重圍摘金，她興奮地披著新北市旗繞場一圈；周泰盛十九日在男子六十八公斤級「踢下」強敵南韓，並贏得決賽抱回第二金，他激動地與教練許雋希當場擁抱。

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新泰國中林芷妍 游泳獲2金3銅

體育局長洪玉玲表示，新北市有十八位選手遠征由墨西哥萊昂市主辦的ICG，介於十二至十五歲的小將克服當地高原環境氣候，與全球近六十個城市的選手在田徑、游泳、跆拳道及網球項目較勁，共奪得十一金六銀八銅，總計廿五面獎牌，創下新北隊ICG史上最佳成績，也感謝教練做選手的最大支柱。

18位選手創下史上最佳成績

此外，新北市光榮國中徐靖閔、林口國中劉彧絜、丹鳳高中曾子筠及明德高中林子婕組隊拿下女子田徑接力金牌；佳林國中許棟樑在標槍摘金，新北隊在田徑共奪六金四銀二銅。

在游泳方面，新泰國中林芷妍個人進帳二金三銅，林芷妤、蔡詠翎各奪一銅，男子組林口國中蘇柏陵奪金，新泰國中吳瑞宇拿下三銅，另外林芷妍、林芷妤、蘇柏陵及吳瑞宇組隊在男女接力奪銅。

中平國中周泰盛（左）在跆拳道男子六十八公斤級「踢下」強敵南韓，又在決賽中勝出，奪下第二面金牌。右為教練許雋希。（新北體育局提供）

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