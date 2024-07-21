貢寮海祭10強激戰 「餵飽豬」奪海洋大賞

新北市貢寮國際海洋音樂祭由「餵飽豬」奪得海洋大賞。（記者羅國嘉攝）

2024/07/21 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」昨晚出爐，十強激戰由「餵飽豬」奪得海洋大賞，市長侯友宜及二○二三年得主烏流oo-Lâu，將海洋旗頒給「餵飽豬」，象徵傳承海祭多年以來的原創精神。

獎金40萬元 獲頒海洋旗

觀光旅遊局指出，今年入選樂團風格相當多元，包含迷幻電子舞曲、後搖滾、緩飆、華麗搖滾、硬式搖滾及龐克搖滾等，音樂歌詞中各個富含對現實生活的體悟與不向世界低頭的傲氣，展現原創音樂自由且充滿無限可能的純粹性。

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評審團以音樂作品之原創性、團隊表現、樂手技巧、舞台魅力、獨特風格及商業潛力等多角度評審，最終由「餵飽豬」奪得海洋大賞四十萬元及海洋旗、「雨國」獲評審團大獎十五萬元，以及「紛亂交錯」得海洋之星五萬元獎項等及獎盃一座。

觀旅局表示，今是海祭最後一天，小舞台將由剎那、InFission、道森梅特、白華樂團、Eüreka、M.E.L.T米爾特；大舞台則邀請包含P!SCO、GOOFY STYLE（JP）、八十八顆芭樂籽、拍謝少年、NICOLAS CAGE FIGHTER （AU）、麋先生等獨立樂團表演。

今再嗨一天 有免費接駁車

由於這幾天發現不少年輕人搭火車下錯站，觀旅局也提醒，貢寮音樂祭是在台鐵福隆火車站下車，且因應活動人潮，將於下午一點三十分至晚間九點（回程末班車時間為十點三十分）提供免費接駁公車，路線為澳底壘球場—福隆海水浴場，另台鐵也會在台北及福隆間增設或加開區間快車班次，活動期間早上八點至晚間十點也會實施周邊路段交通彈性管制措施。

新北市貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」昨晚進行最終十強決賽，在海祭主舞台爭奪海洋旗的榮耀，總獎金高達60萬元。（記者羅國嘉攝）

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