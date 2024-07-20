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（新北）中和錦和公園停車場 拚9月啟用

2024/07/20 05:30

〔記者董冠怡、羅國嘉／新北報導〕新北市中和區錦和運動公園地下停車場二○二二年開工，今年五月完工，現正辦理驗收及智慧停車管理設備安裝作業，副市長陳純敬、市府交通局長鍾鳴時昨天視察表示，力拚九月底前啟用，提供五四一個汽車位，將是中和規模最大的全智慧化綠色停車場。

541汽車格 全智慧化、加強綠化

陳純敬說，錦和運動公園占地約三萬三千平方公尺，鄰近錦和高中、雙和醫院、中和國民運動中心與施工中的捷運萬大線，市府爭取中央前瞻計畫補助闢建地下停車場，操場司令台改為運動暖身區，提供居民社交活動空間。

鍾鳴時指出，工程總經費八億三二三○萬元，前瞻補助二億三二一萬九千元，一樓汽車位一一四個、地下一樓及二樓共四二七個，並擴大植樹綠化。

另外，淡海輕軌自二○一八年底通車迄今逾五年，有民眾抱怨列車行駛速度緩慢、開門按鈕觸控不良。市議員鄭宇恩建議改善硬體設備，提升速度並縮短班距，增加民眾使用大眾運輸的意願。

淡海輕軌11月底變快 單程少51秒

新北大眾捷運公司回應，經評估將加裝道岔鎖固裝置（固定軌道方向的裝置）及修改號誌硬體設備，最高速限可提升至時速六十公里，九月起進行道岔鎖固裝置安裝與整合測試，預計十一月底前改善完成，估單程約減少五十一秒。此外，二○二二年已採購十件國外廠商車門按鈕試用，經測試及安裝功能正常，去年採購五十件車門按鈕供汰換。

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