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轉型光電基地 宜蘭盼掩埋場多元活化

宜蘭縣垃圾掩埋場概況

宜蘭縣垃圾掩埋場概況

2024/07/20 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣傳統及衛生垃圾掩埋場共計十五座，僅剩三座營運，封場多年的羅東、五結場去年十月啟用太陽能光電，年發電量一二二六萬度，地方盼其他場也能多元活化再利用；縣環保局坦言難度高，轉型光電民眾有疑慮，活化則需投入上億成本，目前只能與地方等待共同開發時機。

宜縣府︰民眾有疑慮 成本也龐大

縣府四年前推動垃圾掩埋場轉型太陽能光電基地，羅東與五結兩地掩埋場成功轉型，每年發電量可供三千五百戶家庭使用，年回饋金一一四五萬元；宜蘭市建蘭段掩埋場，原也納入光電計畫，但地方擔心電板有光害而擱置迄今。

隨著羅東、五結掩埋場成功轉型光電，其他封閉復育的垃圾場，部分因長期閒置，雜草叢生，地方盼能清除掩埋場垃圾後活化。陳先生說，建蘭段掩埋場封閉十八年，但鮮少整理，封場廿二年的金六結掩埋場雖成環保公園，但下方垃圾無法挖掘清理，問題依舊存在。

環保局表示，清除掩埋場垃圾加上活化閒置土地，經費動輒上億元，爭取環境部補助，土地未來仍只能掩埋廢棄物，若由縣府自行編列預算，土地雖可自行運用，卻會造成財政負擔，陷入兩難困境。

評估搭配地方建設 鼓勵民間投資

環保局指出，羅東、五結掩埋場成功轉型光電基地，是經濟部工業局、羅東鎮公所及五結鄉公所合作推動，至於其他場是否能夠轉型為光電基地？最大考量除民眾雜音，也要評估場址的太陽能利用率及區域設置狀況，是否符合再生能源需求，現階段會積極評估能否搭配地方性建設，或者有誘因引入民間資源投入活化作業。

宜蘭縣4年前推動垃圾掩埋場轉型太陽能光電基地，羅東與五結兩地成功轉型。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣4年前推動垃圾掩埋場轉型太陽能光電基地，羅東與五結兩地成功轉型。（記者王峻祺攝）

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