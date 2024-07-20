搶救三明治世代 每人3次免費心理諮商

福部昨日舉行「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」記者會，行政院副院長鄭麗君（中）應邀出席，並和貴賓一同為活動宣傳。（記者方賓照攝）

2024/07/20 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕卅至四十五歲「三明治世代」上有老、下有小，家庭、工作的尷尬處境，讓人壓力爆表、有苦說不出。衛福部八月一日起將擴大「心理健康支持方案」年齡為「十五至四十五歲」，投入三．三六億元，提供每人三次免費心理諮商，預計服務六萬餘人、總計十九萬人次，民眾即起就可通過「心理健康支持方案地圖索引」尋找合作院所。

預計服務6萬餘人、19萬人次

台大醫學院精神科教授廖士程指出，常見精神疾患以焦慮、憂鬱為主，其中又以卅至四十五歲族群最為盛行，約每四人就有一人有相關困擾，國人精神科就醫率也從二○一六年十一．四％增加到二○二二年十三．六％，雖資源的可近性足夠，但礙於疾病污名化、生活忙碌、社會支持網絡不足等，「起始接觸」階段仍存在瓶頸。

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衛福部心理健康司長陳亮妤指出，衛福部提供分齡、分眾的心理健康支持方案，「十五至卅歲」年輕族群，已從去年八月起，提供每人三次免費心理諮商服務，已服務二．九九萬人、轉介一萬餘位高風險者，使用者滿意度九十六％，且九十五％明確感受到療效。

陳亮妤說明，為啟動勇於求助的文化，自今年八月一日起，向上擴充方案年齡，推出「十五至四十五歲青壯世代心理健康支持方案」，且民眾通過「心理健康支持方案地圖索引」，即可查看合作院所與可用名額，也提供地方衛生局專案人力補助，以利計畫相關行政處理。

陳亮妤提到，十五至卅歲族群計有四五○萬餘人，卅至四十五歲則有五二五萬餘人，這次計畫將投入三億三六○○萬元，自八月一日至今年年底，預計服務六萬餘人，總計十九萬餘人次，且會確保已使用方案者可完成三次諮商，目前持續提升簽約機構量能，今年可望增加至近五百家。

鄭麗君：心理健康是普世人權

行政院副院長鄭麗君強調，世界衛生組織已宣示「心理健康是普世人權」，沒有心理健康，就沒有真正的健康，每個人都應享有有品質、可負擔的心理支持協助，這是政府未來施政的一大目標，對於上有老、下有小，受到婚姻、工作等問題夾擊的三明治世代，希望通過擴充方案，提供支持與陪伴。

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