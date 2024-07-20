勞工在職進修 3年最高補助7萬

何銘遠曾是電腦副理，中年失業，靠斜槓重機修護，開啟事業第二春。（桃竹苗分署提供）

2024/07/20 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕今年五十四歲男子何銘遠曾在電腦製造業工作廿年，基層一路做到副理，去年七月因公司優退離職，幸好之前參加勞動部勞動力發展署「產業人才投資方案」在職進修課程，後來開設車行，專營重型機車買賣及修護，感謝這項方案與課程，得以斜槓學習新技能，將興趣轉為事業。

勞動部開辦產業人才投資方案

桃竹苗分署長賴家仁說，產業瞬息萬變，鼓勵在職勞工適時培養第二專長，「產業人才投資方案」在職進修補助課程，每位勞工三年內最高補助七萬元訓練費， 符合資格的在職勞工可上「台灣就業通」網站（https://ojt.wda.gov.tw/）報名參訓。

請繼續往下閱讀...

何銘遠是二○二一年報名勞發署桃竹苗分署委託社團法人中華人才培訓發展協會辦理的「輕型打檔機車修護實務班」，後續還上了「大型重型機車保養實務班」等課程，並考取「機器腳踏車修護技術士乙級證照」；他表示，學習機車的電線迴路曾經遇到困難，透過反覆研讀和積極求教，終於克服挑戰，感謝協會老師及助教的傳授與支持，讓他的事業穩步成長。

430門課程 45歲以上全額補助

桃竹苗分署結合優質訓練單位執行產業人才投資方案在職進修課程，辦理包括製造類、電腦資訊技術、財務金融、語文、AI應用等逾四三○門課程，針對十五歲以上、未滿四十五歲在職勞工補助課程費用八十％，四十五歲以上全額補助，低、中低收入戶中有工作能力者及原住民、身心障礙者、獨力負擔家計者、家庭暴力被害人、更生受保護人等身分也補助全額。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法