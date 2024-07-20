屏縣今年國中增15班 國小減25班

屏東縣國中小班級審查本月完成，圖與本新聞無關。（記者羅欣貞攝）

2024/07/20 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕龍子龍女升國中效應，屏東縣一一三學年度（今年八月起）班級審查結果， 國一新生較去年大幅增加八百六十五人，也讓全縣國中人數不減反增，總班級數較去年增加十五班；國小則持續受少子女化影響，一一三學年全縣學生數較去年減少八百九十二人、減少二十五班。

今年為生肖龍年的學生升上國中，新生人數大增，讓全縣國中總學生數上升，一一二學年度全縣三十九所國中，總人數一萬四千九百一十六人、六○九班，一一三學年度國中人數一萬五千三○四人、六百二十四班，今年較去年增加三百八十八人、增十五班。

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國小部分，一一二學年度國小新生五千五百二十一人、兩百九十五班，一一三學年新生五千一百九十六人、兩百八十四班，今年較去年減少三百二十五人、減十一班，這也讓全縣國小學生數下降，一一二學年全縣一百六十三校總學生數三萬四千八百一十四人、一千八○一班，一一三學年度全縣一百六十所國小，總學生數三萬三千九百二十二人、一千七百七十六班，今年較去年減少八百九十二人、減二十五班。

縣府教育處表示，雖受少子女化影響，但國小新生報到率已經連續三年達到九十五％，國中新生今年報到率為八十九％，較前兩年八十八％增加，屏縣持續優化辦學的努力見效。

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