屏東巧克力 獲全國首張「碳標籤」肯定

屏東縣長周春米（左一）等人共同簽署「屏東可可．台灣巧克力」永續倡議。 （記者陳彥廷攝）

2024/07/20 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕內埔鄉南國天物產銷合作社推動可可契作，獲環境部發出全國巧克力產業首張「碳標籤」肯定，屏東縣長周春米昨到場恭賀並簽署「屏東可可．台灣巧克力」永續倡議，她說，屏東可可商家將以平權、友善、永續、淨零、減碳五大目標落實ESG，推動巧克力產業朝向二○五○淨零碳排目標邁進。

周春米指出，屏東可可在世界巧克力大獎賽獲獎無數，業者積極打造精品走向品牌化，為減少生產廢棄物，縣內裕雋生技公司利用「TC巧舖」製作巧克力後的廢棄可可果外殼，加以生化萃取，該公司所製成的洗髮精也同步獲「碳標籤」。

請繼續往下閱讀...

執行環境部「農產品碳足跡盤查計畫」，並協助合作社取得碳標籤的環穎永續發展科技公司總經理丁執宇表示，可可屬高經濟作物，有些生產國會砍伐大片雨林種植，因此，巧克力磚在全世界動植物排碳量高居第五，每公斤約產生十七到十九公斤碳排，但「TC巧舖」的巧克力磚每公斤僅產生七公斤碳排。

推動小農組成合作社進而促成「減碳一條龍」的創新綠活科技公司執行長陳麗萍說，巧克力磚碳標籤取得不易，要縝密盤點並記錄巧克力從種植到成品、包裝、運送完整生命週期的碳足跡排放量，台灣沒有可可奴工或童工，且食物里程最短，落實SDGs又獲獎無數，值得消費者的肯定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法