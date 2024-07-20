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屏東首例 崁頂鄉長遭發動罷免

領銜人吳文源（右）昨天上午九點半抵達屏東縣選舉委員會，遞交罷免案第一階段提議人名冊。（記者羅欣貞攝）

領銜人吳文源（右）昨天上午九點半抵達屏東縣選舉委員會，遞交罷免案第一階段提議人名冊。（記者羅欣貞攝）

2024/07/20 05:30

納骨塔回饋金爭議 領銜人至選委會遞交提議人名冊

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因納骨塔回饋金問題，崁頂鄉民發起鄉長廖國富罷免案，領銜人吳文源昨至屏東縣選委會遞交提議人名冊，罷免案流程正式啟動，此為屏東縣地方自治史上首件鄉長罷免案。

銷售櫃位10％回饋金 一直未發放

崁頂鄉生命紀念館去年九月啟用，鄉公所原允諾銷售櫃位十％金額回饋附近居民，但一直未發放，今年六月有鄉民齊聚鄉公所前抗議，揚言再不編列回饋金預算，將發動罷免鄉長，果然提議名冊昨天送至縣選委會，開啟第一階段程序。

吳文源和多位鄉親昨到屏東縣選舉委員會，遞交罷免案第一階段提議人名冊、罷免理由書等，由選委會受理完成；吳文源表示，鄉長漠視兩、三年前通過的崁頂鄉納骨堂使用管理自治條例，不編列回饋金預算，沒有擔當，應下台，罷免案有兩百多人提議，昨天遞交一百二十人名冊。

鄉長廖國富︰已制訂新回饋金辦法

無黨籍的崁頂鄉長廖國富駁斥指控，指七月經向縣府請示，之前訂的辦法是由「崁頂鄉後壁陽光人文關懷協會」執行發放，若出問題恐涉刑事侵占罪，應由鄉公所執行發放，為讓回饋金發放更加公開透明，公所制訂新的回饋金執行辦法，並已提送鄉代會待審，最快明年二月就可發放回饋金，呼籲鄉親針理性看待、看清真相。

崁頂生命紀念館去年九月啟用以來，三千四百九十三個櫃位已售出一千六百七十二個，總金額五千兩百五十萬元，十％回饋金約五百二十餘萬元；符合領取資格者有四、五百人。

第二階段連署門檻為1156人

依選罷法規定，罷免案提議人數應為原選舉區選舉人總數一％以上，二○二二年崁頂鄉長選舉選舉人數為一萬一千五百五十七人，提議人數需達一百一十六人，經選委會查對符合規定後進入第二階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數十％以上，該案門檻為一千一百五十六人；罷免案若成立進入最後投票階段時，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免才算通過。

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