蛋糕發霉害上吐下瀉 基市擬開罰逾12萬

基隆市衛生局人員前往糕餅店稽查工作環境，限期改善。（記者盧賢秀翻攝）

2024/07/20 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕有基隆市民在市區仁四路某糕餅店買生日蛋糕，內層發霉，食用後上吐下瀉。衛生局派員稽查，發現工作場所髒污，要求業者暫時停止作業、限期改善，業者承認有所疏忽，衛生局將依食品安全衛生管理法裁罰至少十二萬元。

業者道歉︰願負起責任

有民眾日前在臉書社群媒體反映，在仁四路某糕餅店買了生日蛋糕，唱完生日快樂歌吃了一口蛋糕覺得酸酸的，仔細一看發現蛋糕內層的餡料有白白的毛，已經發霉，幸好只有大人吃，結果半夜上吐下瀉。

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衛生局獲得訊息後，派員前往該店稽查，發現工作台面及地面髒污、冰箱內食材未包覆存放等缺失，現場要求業者暫停作業，開立限期改善通知書；現場抽查食材原料及抽驗產製麵包、蛋糕，檢驗其衛生標準，目前檢驗中。針對食品發霉，衛生局表示，將約談業者，依法開罰至少十二萬元。

業者承認有所疏忽，可能食品不小心多放一、二天，以後會注意，對民眾吃了身體不舒服，他也很抱歉，願意負起責任。

基隆市衛生局長張賢政提醒食品業者，夏季氣候潮濕炎熱，食品保存要特別注意溫度及時間，不要讓食品放置太久，以免變質。

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