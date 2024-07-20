三灣龍峎頂高接梨產區 農水署改善灌溉

2024/07/20 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉內灣地區為高接梨重要產地，但內灣地區中的龍峎頂因地形屬丘陵地，約四十五公頃土地缺乏穩定取水設施，當地農民長期反映盼能改善。經長期力爭，農業部農田水利署啟動擴大灌溉服務計畫，昨天舉行動工典禮；農水署表示，第一期將優先辦理取水設施、輸水管線及調蓄水池，預計十一月下旬完工通水。

設取水設施、管線、調蓄水池

農業部次長黃昭欽表示，今年起調升田間管路灌溉設施補助經費，每戶農民由四十萬元提高至五十萬元，鼓勵農民於工程完工後踴躍申請設置田間灌溉設施，將可使珍貴的水資源運用到最大化，提升作物產量及品質，增加農民收益。

請繼續往下閱讀...

農田水利署長蔡昇甫指出，龍峎頂地區為三灣鄉內灣地區高接梨產地最集中區域，不過位於灌區外，缺乏系統性的取水、輸水、蓄水等灌溉設施，進而影響農民穩定收成與生計。經農田水利署苗栗管理處了解、調查，規劃後採分期改善。

重力輸水管路重新配置

蔡昇甫表示，昨動工的第一期工程，工程經費約一○八○萬元，目標為建置取水設施、輸水管線及調蓄水池，預計十一月下旬完工通水，接續第二期工程將針對重力輸水管路重新配置，以確保灌溉系統持續穩定運作，工程費約三千三百萬元，整個工程完工後，預估可供灌面積逾四十五公頃，受益農戶八十五戶，每年經濟產值達九千萬元，提高農民收益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法