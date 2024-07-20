洋仔厝溪道路二期工程 完成五成

彰化縣洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程分3期開發，1期及3期早已完成，2期目前進行中，預計要再2年約2026年6月竣工，屆時宣告全線通車。（彰縣府提供）

2024/07/20 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕為改善北彰化地區交通路網，彰化縣政府分三期拓寬洋仔厝溪堤岸道路，一期及三期早已完成，第二期工程是全線最艱難的一段。第二期工程目前已完成一半，正在進行新、舊人和橋的拆除與重建工程，先拆除舊橋再重建，完成後再拆除新橋並重建，這段工程將耗時兩年，預計二○二六年六月竣工，屆時全線即可通車。

改善北彰化交通路網

這條東西橫向的道路，被視為「彰北快捷道路」，全長七．九公里，連接彰化、秀水、和美及鹿港等鄉鎮市。第二期南北岸工程於二○二二年七月動工，從鹿港鎮人和橋至頂番橋，總經費約一三．五億元。現已封閉舊人和橋，僅開放新人和橋通行。

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工務處長林漢斌表示，第二期工程位於全線河道最狹窄、建築物最密集的路段，上游緊鄰頭汴埤排水閘門，施工難度高。該段堤岸北岸路線長約一一六五公尺、南岸約一二○○公尺，北岸完工後道路寬度十四公尺，南岸完工後道路寬度十一公尺。

林漢斌指出，第二期工程完工後，將提升鹿港鎮、秀水鄉及和美鎮往來彰化市的東西向交通，紓解彰鹿路、頂草路的車流，也宣告全線正式通車。屆時，民眾從國道一號下彰化交流道後，往和美、鹿港頂番婆和彰濱工業區方向，可直接轉入拓寬後的堤岸道路，一路通往台十七及台六十一線，快速便捷。

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