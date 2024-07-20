盛行率高 佑民醫院設骨鬆照護中心

2024/07/20 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕高血壓、高血糖、高血脂等「三高」是國人熟知的慢性病，南投縣佑民醫院骨質疏鬆照護中心主任何旭育指出，「骨密度太低」的「骨質疏鬆」在台灣盛行率高，因此「三高」加「一低」是台灣新慢性病，應更被大家關注。

南投縣佑民醫院整合骨科、神經外科、新陳代謝科、牙科、營養師等醫療資源，昨日掛牌成立骨質疏鬆照護中心，南投縣府衛生局副局長陳淑怡說，南投縣有四十七多萬人，六十五歲以上已逾十萬人，而長輩五人中有一人跌倒，十人跌倒有三人骨折，骨質疏鬆問題真的需要注意。

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該中心主任何旭育說，年齡或疾病會使骨質慢慢流失，同時影響內部海綿骨及表層的皮質骨，使結構變脆弱而容易斷裂骨折，五十歲以上女性盛行率達三八．三％，同齡男性盛行率也有廿三．九％，因此「三高一低」是國人都應關心的新慢性病。而該醫院成立骨鬆照護中心，就是希望主動、提早發現骨鬆潛在患者。

該中心營養師廖美俞則提醒，以當「肌優骨」為健康目標，而「肌優骨」需要有六大元素，包括蛋白質、鈣、維生素D、鎂、維生素C、鋅，蛋白質每餐應有兩份，雞蛋既有蛋白質也有維生素D、堅果類則含有鎂，蚵仔、南瓜子和小麥胚芽則有鋅，芭樂、奇異果等蔬果則有維他素C。

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