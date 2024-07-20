生活環保 高雄佛陀紀念館環教場所揭牌

環境部與佛光山攜手合作的「綠色新世代 生活微塵中的環保奇蹟」常設展開展。 （記者李惠洲攝）

2024/07/20 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕環境部昨天舉行佛陀紀念館環境教育設施場所揭牌，部長彭啟明提倡每個人從生活上減碳，他看了垃圾山有感，生活環保要從很小地方落實，回到星雲大師「環保與心保」理念，要做好環保須從心裏一點一滴去做，環境部將推動環保新文化運動。

佛陀紀念館四月廿三日取得環境部環境教育設施場所認證，昨天由彭啟明與佛光山住持心保和尚、市長陳其邁等人共同揭牌；雙方攜手合作的「綠色新世代 生活微塵中的環保奇蹟」常設展同步開展，內容從食、衣、住、行、育樂及購物六大層面，引導民眾實踐生活環保，展期至二○二五年十一月卅日。

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彭啟明表示，每個人從食、衣、住、行、育樂與購物去做減碳生活，就可以減碳許多，他說，全國垃圾山有五十餘座，有人要他「愚公移山」，他看了後發現沒有分類好，廚餘一大堆，很多資源可以回收再利用都沒有做。

他說，生活環保要從很小地方落實，小朋友做得最好，長大了就忘光光，要做好環保須從心理一點一滴去做，回到二、三十年前大家願意垃圾分類程序，環境部將推動環保新文化運動，大家生活上一點小改變，對國家淨零與環境脈動很有幫助。

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