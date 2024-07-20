全球首創農藥質譜快檢車 歐美日想引進

農藥所打造農藥質譜快檢移動實驗室，領先全球的技術，歐美日盼引進。（記者楊媛婷攝）

2024/07/20 05:30

農藥所結合AI技術打造 大幅降低時間、成本

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部農業藥物試驗所（農藥所）研發農藥殘留質譜快檢技術，結合資通與人工智慧（AI）技術，打造全球首創農藥質譜快檢移動實驗室，可直接到田間採檢。農藥所表示，整套技術與模式已取得全球專利，日本、歐盟、美國等都有來台洽詢希望引進。

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為保障國人食安，農業部近年在主要農產品批發市場補助設置質譜快篩儀實驗室，且農藥所研發FaPEx®農藥快速萃取及質譜AI演算技術，大幅精簡檢驗流程，讓檢驗時間從過去三天縮短到廿分鐘內，該套儀器與設備還能設置於行動車，可直接到田間檢驗。

農糧署補助農民前3次檢測費用

農藥所所長徐慈鴻表示，行動檢驗車可檢驗所有農產品，可檢驗我國三年內曾監測到的二百種農藥，檢驗第一件樣品約需廿到廿五分鐘，第二件樣品只要八到十分鐘就可完成，費用也從原本約四千到八千元，降到一千兩百元，農糧署會補助農民田間前三次檢測費用。

徐慈鴻表示，預計在年底前打造五台質譜快篩儀行動檢測車，並且會和植物診療師合作，由診療師提供植物病蟲害診斷、安全用藥資詢，透過立即檢驗的醫、藥、檢整合服務模式，強化生產安全，減少農藥殘留不合格，未來北中南東都會有快檢車服務，也會結合全國廿八處的質譜快檢站，架構全面檢測網。

農業部主秘范美玲指出，過去農作物品項送到批發市場才檢驗，若檢驗不合格必須整批退貨，農民損失慘重，到田間源頭檢測，若有用藥超標等問題，可延後採收，減少農民損失，搭配植物診療師專業，能輔導農民更安全用藥。

（記者楊媛婷攝）

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