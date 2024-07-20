數發部AI技術 預測AI詐騙遏止擴散

數位發展部政務次長林宜敬（左2）視察資安院沙崙服務基地。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/20 05:30

林宜敬︰盼縮短下架時間

〔記者吳俊鋒／台南報導〕生成式人工智慧已帶來新型態的詐騙威脅，數位發展部以AI技術防制AI詐騙，運用先進科技快速識別且提前預測，遏止AI詐騙在網路擴散。數發部政務次長林宜敬昨天表示，國家資通安全研究院每天能揪出萬則詐騙廣告、訊息，如何透過自動化系統與平台業者對接，以縮短詐騙廣告、訊息的下架時間，是當務之急。

AI技術可偽造文字、影音、圖像，但也能提供強大的檢測與過濾工具，有效識別並清除機器人帳號，協助打詐。林宜敬昨視察台南歸仁資安院沙崙服務基地，強調數發部希望能加速仿冒名人詐騙手法的身分驗證，縮短不實訊息、廣告的下架時間。

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對於主權AI議題，林宜敬說，政府正努力資助相關開發計畫，藉由大型模組、程式的密集訓練，讓AI繁體中文能力更好，產生的回答能夠符合台灣的觀點與需要。

詐騙廣告背後 有「百萬機器人大軍」

資安院副院長林盈達指出，根據偵測，目前有投放過詐騙廣告的粉專帳號約一．六萬個，隨機取其中一千個來比對，可發現特徵類似、但尚未投放過詐騙廣告的粉專帳號竟有十萬個。林盈達推估，在一．六萬個詐騙廣告帳號背後，還有一百六十萬個帳號可以發派使用，稱為「百萬機器人大軍」，一點也不誇張。

林盈達說，末端清掃策略只能對詐騙廣告下架，但也要有夠快的自動化系統，才可處理每天成千上萬則訊息，凸顯源頭打擊的重要。

資安院數位訊息組經理江禹賢說，數位產業署委託資安院研發「詐騙關鍵字提取、資料探勘深化、訊息溯源」等系列打詐技術，透過結合大數據分析、人工智慧與機器學習等各項前瞻技術，已能有效協助相關單位快速識別、分析潛在詐騙威脅。

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