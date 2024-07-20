官我什麼事專訪》吳誠文︰推動跨部會AI應用 集結產學能量

國科會主委吳誠文接受本報專訪表示，國防科研已不再像過去僅靠軍方或中山科學院，學術界乃至產業界都有龐大能量。（記者于安亭攝）

2024/07/20 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣受中國威脅，連美國川普也要我國付軍費換保護，但台灣擁半導體供應鏈矽盾，國科會主委吳誠文表示，將利用優勢推動跨部會人工智慧（AI）應用，且依「五大信賴產業」方針發展軍工科技，集結產學能量，發展無人機、次世代通訊、航太衛星等前瞻技術，打造國防產業鏈，更要建設台灣成為AI之島。

百工百業引入AI提升產能

執全國科技政策牛耳的吳誠文接受本報《官我什麼事》節目專訪指出，賴清德總統目標要建設台灣成為AI之島，自覺其重要指標在於「人民有無使用AI的文化」，自己上任後提出「產業數位化」政策，可從農業、教育、文化等百工百業，引入AI減少人力、提升產能；持續發展科學園區鏈結產業端，科技預算也將採跨部會整合AI應用模式，不再單打獨鬥。

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賴政府強調「五大信賴產業」：半導體、AI、軍事工業、安全監控、次世代通訊。吳誠文說，國科會除了半導體及AI，在軍工、安控、次世代通訊等亦同步發展，讓國防科技不再僅靠國防部及中山科學院，AI時代下可仰賴產學界龐大科研量能。

吳誠文舉例，如國科會支持台大、清大、陽明交大、成大等校成立「國防科技中心」並研發，也推動無人機前瞻技術，非指一般商用小型機，而是可航行幾百、上千公里的大型無人載具，其中包含飛行控制、自動路徑偵測、自動尋標等技術，並跨到次世代通訊，如6G技術、衛星導航等，將這些串聯成型的關鍵則是台灣強項「AI晶片」，這麼多科研光靠國防產業系統很難達成，但有民間力量參與可望加速發展。

吳誠文也談到，台灣太空中心成立卅三年，已發展出好幾代的遙測衛星，台灣可自主完成衛星本體設計跟製造，也將發展低軌道通訊衛星技術，讓通訊可更大幅度包含天上及海面，進而與軍工領域相輔相成。

AI基本法草案 強調人權保障

吳誠文表示，AI串聯百工百業，國科會制定AI基本法草案，條文賦予各部會責任，創造產業新創良好環境，但草案也特別注重人權保障，規範AI的使用必須正面，避免新科技傷害人民。該草案已進入六十天預告期，預計十月報行政院審議。

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