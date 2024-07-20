許煌烟遺作「台北101」 嘉市大天宮展出

「瓶中建築師」許煌烟遺作《台北101》正在嘉市大天宮展出。（記者丁偉杰攝）

2024/07/20 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕南投縣魚池鄉「國寶」、人稱「瓶中建築師」許煌烟以精湛的竹籤黏貼技法，將「台北一○一」、「高雄八五大樓」等台灣代表性建築「收服」至瓶口直徑不到兩公分的玻璃瓶而聞名工藝界。年初他辭世後，經子女擲筊請示，決定將上百件遺作捐獻給「遊學太子爺」，由民俗專家廖大乙代為保管展示；近日「遊學太子爺」駐駕嘉市大天宮（五穀王廟），首次與許煌烟遺作展出，讓民眾一窺國寶級工藝品背後故事。

廖大乙說，許煌烟早年從事營造工程，九二一地震後，逢人生低潮，在好友鼓勵下，以營造建築經驗，挑戰瓶中建築創作，廿多年創作生涯，展現精湛的竹籤黏貼技法及其堅持不懈的創作精神；他遵照許生前秉持非賣品、免費觀賞理念，展示許的遺作讓更多人認識「瓶中建築」。

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這也是大天宮首度舉辦工藝美學展，從事裝潢設計的顧問高顯貴特地為許煌烟的遺作加裝保護罩，信眾觀賞後，對其作品巧奪天工，莫不嘖嘖稱奇。

為傳揚許煌烟的精神，廖大乙更打造九面純金金牌，讓來廟祈福的民眾摸彩帶回家。廟方董事長鄭明山說，許的遺作讓大家看見台灣強韌的生命力，在國曆九月廿八日辦理甲辰年萬緣禮斗法會之前，凡參與拜斗信眾，即可參加金牌摸彩。

已故「瓶中建築師」許煌烟（左）兩年前為感念「遊學太子爺」全台駐駕勸善，致贈瓶中牌匾「縱橫天下」，由民俗專家廖大乙（右）代表接受。（資料照）

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