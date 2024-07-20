發掘學子潛能 嘉義3師獲師鐸獎

永慶高中校長郭春松（右三）以全人教育為理念，期許自己成為夢行者，鼓勵孩子成為夢想者築夢。（郭春松提供）

2024/07/20 05:30

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕教育部「一一三年師鐸獎」獲獎名單出爐，嘉義縣、市共有三人獲獎。永慶高中校長郭春松貫徹全人教育，發掘學子潛能；協同中學數學老師黃明真樂於為學子解答課業難題，教到沒有疑問；玉山國中組長鍾孟璋深耕科學教育有成，激發學子對科學的興趣。

郭春松扮橋梁助學生築夢

郭春松教職生涯卅年，不斷透過創新及特色教學，鼓勵學子成為「夢想者」。「教育原該有的單純，就是成人之美。」郭春松說，一位高三女學生「小智」因升學選填志願與父母期待不同，致親子關係衝突，他扮演溝通橋梁，引導小智升學方向，後來在高雄國訓中心擔任運動心理師，去年協助國家隊選手拿到世錦賽冠軍，小智專程帶著女兒謝謝他當年的指引，看著學生築夢成果，讓他十分欣慰。

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黃明真解惑不分是否任教

黃明真任教卅四年，教學認真，學子若課業有疑問，不管午休或放學時間，無論是否她任課班級，只要肯問、肯學，她都樂於指導學子直到沒有疑問。

黃明真指導參加科展的學生中，顏伯勳曾代表台灣參加「美國Intel ISEF科展競賽」（英特爾國際科展）拿到工程機械第二名。顏伯勳受到黃明真鼓勵，持續這股研究熱情，專心投入球形馬達商業用途研發，目標要發射第一顆應用球型馬達的微型衛星上太空。

鍾孟璋舉辦營隊推廣科學

鍾孟璋舉辦各項科學體驗及營隊課程及展覽，激發學子對科學的興趣，在校園打造「魚菜共生系統」作為教學場域，並多次帶領學子參與嘉市及全國性科技競賽獲獎，更投入參與各項科技教育推廣政策。

「要讓學生喜歡學習，老師自己得先喜歡教學。」鍾孟璋說，有活絡的課堂、良好的互動，比起老師自身有多少豐富的學識更加重要，期許自己成為教育界的終身志工。

嘉市玉山國中鍾孟璋組長深耕科學教育有成，獲師鐸獎殊榮。（嘉市府提供）

協同中學數學老師黃明真獲得今年師鐸獎。（協同中學提供）

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