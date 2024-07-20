保護犯罪被害人 雲林馨生服務據點揭牌

2024/07/20 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕去年七月「犯罪被害人權益保障法」上路後，為擴大服務範圍，將今年訂為「犯保新法元年」，犯保協會雲林分會選定虎尾鎮「澄霖沉香味道森林館」做縣內首座「馨生保護服務據點」，法務部長鄭銘謙等人昨天出席揭牌啟用，盼能給予馨生人們友善、溫暖的環境。

鄭銘謙、犯保協會總會董事長張斗輝昨天偕同台南高分院檢察長黃玉垣、雲林地檢署檢察長戴文亮等人一同拉下紅布條，宣告雲林首座馨生保護服務據點正式啟用。

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鄭銘謙表示，去年「犯罪被害人權益保障法」新法上路，期許能夠深化服務內涵，保障犯罪被害人的權益；張斗輝表示，盼今年能達全國廿二個分會至少設有一處服務據點。

犯保協會雲林分會主任李青晏表示，此處將善用空間，辦理活動、課程等，希望給予馨生人們友善、溫暖環境；法務部司法保護司長林嚞慧指出，新法上路後改變以往關懷陪伴做法，另外訴訟參與也可使犯罪被害人更清楚目前進度、判決結果，其中加害人如要假釋也可做意見陳述。

針對申請犯罪被害補償金，林嚞慧補充，去年七月至五月止撥出約九．四億，相較於修法前同期成長超過三倍，犯保總會統計服務以往每年超過十萬人次，預估新法實施後服務可超過卅萬人次。

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