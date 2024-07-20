阿嬤省餐費栽培 陳宇祺健力奪金

陳宇祺給予阿嬤大大擁抱，感謝她一路拉拔默默支持、鼓勵。（記者李文德攝）

2024/07/20 05:30

獲亞太盃蹲舉、臥舉、硬舉第一名 打破亞洲青年紀錄

〔記者李文德／雲林報導〕十八歲健力國手陳宇祺由七十歲外婆蔡阿娥一手帶大，阿嬤為了家庭天天早起工作，寧願省餐費也要讓孫子購置運動裝備。陳宇祺也不負阿嬤期待，今年參加亞太盃健力及經典健力錦標賽青少男子組五十九公斤，獲蹲舉、臥舉、硬舉第一名綜合金牌，並打破亞洲青年紀錄，他將金牌獻給默默支持他的阿嬤，更承諾會努力練習「繼續為國爭光」。

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將金牌獻給照顧全家的阿嬤

陳宇祺為雲林縣古坑鄉人，自幼父母離異加上媽媽車禍導致行動不便，出生三個月後就由外婆照料。阿嬤除了要照顧因病無法自理的媽媽，更肩負照顧孫子、孫女責任，甚至要擔起家計，生活困苦無比。

蔡阿娥表示，為照顧一家溫飽，每天凌晨三點出門到筍田工作，還利用筍田工作空檔找尋打零工機會，維持一家人溫飽。

陳宇祺從國三開始對健力產生興趣，因其天賦深受老師肯定，一直朝國手目標邁進，相關運動裝備整套動輒四至五萬元，一度成為他運動路上的阻礙，不過阿嬤始終默默陪伴支持鼓勵，寧願吃筍配豆腐乳省下餐費，也不讓他擔心費用籌措。

阿嬤感動掉淚 家扶贈金支持

陳宇祺不負阿嬤期盼，今年七月參加南非舉辦的「亞太盃健力及經典健力錦標賽」，奪下蹲舉、臥舉、硬舉第一名，總和重量五百廿公斤奪下綜合金牌，並打破亞洲青年紀錄。

陳宇祺說，謝謝外婆一路支持，未來將更努力不懈為國家再次爭光；阿嬤則表示，當下得知消息時「高興到掉淚」，看著他一路辛苦訓練，所有努力都是值得的。

陳宇祺是受雲林家扶中心扶助的孩子，主委陳燦勳除了貼紅榜祝賀外，更贈送兩萬元助學金，補貼將就讀台灣體育大學運動休閒系的陳宇祺做為生活費。陳燦勳表示，陳宇祺是家扶中心首位健力國手，期待他繼續朝夢想前進，未來所需裝備費，只要提出會補助八成以減輕其負擔。

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