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台南做16歲成年禮 首開放線上體驗

做16歲活動以「成功啟航．穿越臺南四百」為主題，祭出豐富的完成禮。（記者王姝琇攝）

做16歲活動以「成功啟航．穿越臺南四百」為主題，祭出豐富的完成禮。（記者王姝琇攝）

2024/07/20 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南做十六歲成年禮「成功啟航．穿越臺南四○○」活動，八月十日將在安平開台天后宮登場，限額四百人報名秒殺，因此首度推出「線上做十六歲」體驗，即日起開放報名到年底，讓國內外學子也能突破地域限制參與台南特有成年禮。

上傳完成自我挑戰照片獲獎勵 即起報名

此次做十六歲成年禮，市府民政局結合安平開台天后宮透過參拜祈福、古禮科儀、搭船遊台江等方式，讓青少年培養家庭倫理、了解生長環境、接觸在地文化。

安平開台天后宮主委盧友禮指出，除遵循做十六歲古禮科儀之外，更安排掌中劇達人黃冠維編撰歷史大戲，讓學子透過布袋戲認識台南歷史演變；另安排搭船遊安平港進入古都，以沉浸式體驗穿越府城。

今年是「臺南四○○」，做十六歲成年禮增額至四百名，報名仍被秒殺。安平開台天后宮總幹事林國明表示，今年首度推出「線上做十六歲」體驗；參加者透過上傳完成自我挑戰照片，即可獲得電子憑證，憑證換取獎勵並參加抽獎，最高文創購物金五千元。

民政局局長姜淋煌說，做十六歲首次架構線上體驗，讓外縣市和國外學子能共襄盛舉；透過網路更向世界介紹台南的豐富歷史、文化與美食，呼應「一起台南．世界交陪」的臺南四○○核心精神。

只要年滿十五至十八歲（二○○六至二○○九年出生）的青少年都可報名參加，藉由上傳證明自己完成挑戰的照片，例如爬山、游泳、賽跑等，象徵通過考驗、不畏艱難蛻變，為做十六歲成年禮留下獨特美好的回憶。

做十六歲最重要的「鳥母宮」及象徵啟航的木船裝置也將持續設置於天后宮廟前廣場，直到年底線上活動結束。

做16歲名額秒殺，今年首推線上體驗最高可獲5000元購物金，鼓勵各地學子報名參加。（記者王姝琇攝）

做16歲名額秒殺，今年首推線上體驗最高可獲5000元購物金，鼓勵各地學子報名參加。（記者王姝琇攝）

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