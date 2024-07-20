打造文化經濟力 李遠勾勒百處基地

文化部長李遠（右六），出席何文杞逝世週年紀念展。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/20 05:30

串聯全台社造、地方創生、文化場館 創造產值經濟效益

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文化部長李遠昨在台南生活美學館為何文杞逝世週年紀念展開幕，提出「一○○文化基地」政策構想，串連全台南北基地資源，打造文化經濟國力。

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文化部長為何文杞紀念展開幕

李遠表示，文化部政策近期將發表，其中連結台灣南北文化基地，所謂文化基地構想，就是剛開始是社區營造、地方創生，還有很多文化場館，可惜大多各做各的，以台南美學館串連南部七縣市為例就跟構想很接近，將來資源重點把一○○個文化基地建立起來，可以互相支援分配，藝術家可以來往，就不會各自為政。

李遠說，其實台灣經過這麼長一段時間的社造經驗，很容易找到這些點，現在是如何串聯這些資源，慢慢產生文化產值經濟效應。「文化就是生活、生態」，產生經濟就可永續經營。

李遠指出，韓國為什麼文化那麼強，即是把文化當作一個國家的經濟力，直接在國外可以產生產值，台灣是晚了一些，但可以趕快做。

肯定何一生創作傳達台灣之美

何文杞出生於日治後期、成長於動盪的年代，是台灣戰後深具代表性的本土藝術家，被視為台灣鄉土畫先驅，並擁有台灣本土主義之父的美譽。他的一生致力於創作，將富含台灣自然、人文特色的作品，呈現在世人眼中，透過近百次海內外舉辦個展，讓世界知道台灣藝術之美。

包括文化部前部長李永得、何文杞太太邱金菊、兒子何琦偉、策展人成大名譽教授蕭瓊瑞、台灣文學館前館長鄭邦鎮、南市文化局長謝仕淵等人出席何文杞紀念展。

紀念展將展覽至九月廿九日止，展出何文杞水彩及油畫的重要作品、老照片等珍貴文獻資料，也舉辦導覽及專家學者專題講座，相關資訊可上台南生活美學館臉書粉絲專頁查詢。

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