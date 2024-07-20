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《台中》海洋觀光季 8/3大安濱海樂園登場

「台中海洋觀光季」八月三日至九月八日登場。（記者張軒哲攝）

「台中海洋觀光季」八月三日至九月八日登場。（記者張軒哲攝）

2024/07/20 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕大安濱海樂園近年因氣候變遷，導致沙灘流失嚴重，無法再以沙雕型態辦理活動，去年轉型為海線觀光推廣活動方式，今年將海洋生物轉變成地景藝術品，結合風箏衝浪體驗、海洋環境教育、水域多元體驗、音樂表演及周邊引客活動等多樣系列活動，包裝成「台中海洋觀光季」，市府昨日舉行宣傳活動，預告八月三日至九月八日登場，是親子炎夏好去處。

「台中海洋觀光季」邀請到國內藝術家以大安舊名「海翁」為主題，創作的「鯨艷大安」為長十二公尺、寬三．五公尺、高四公尺的一組竹編鯨魚，民眾觀賞時可進入鯨魚內部，其中將展示一些海廢物品，宣導民眾勿將垃圾廢棄物丟入海中，危害海洋生物，傳達永續環保概念。除了地景藝術、主題表演外，還有環境教育闖關遊戲，以及水域安全研習等知性活動，歡迎民眾報名參加。

觀旅局長陳美秀說，目前大安港媽祖文化園區正辦理促參招商中，在完成招商營運前這段期間，已開放園區供參觀，歡迎大小朋友踴躍走訪媽祖園區，除欣賞地景藝術、聆聽音樂會，還能逛市集，市集內容包含，文創商品手作DIY，在地農漁特產伴手禮，輕食小吃，另有九月七日風箏衝浪競賽等系列活動，精彩可期。

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