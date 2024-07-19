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結合音樂、論壇 「潮台北」9/2登場

2024/07/19 05:30

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市長蔣萬安編列三年一．二億元預算兌現競選時拋出的國際音樂節政見，今年斥資兩千萬打造「二○二四TRENDY TAIPEI潮台北」，政策研擬過程爭議不斷，昨於台北流行音樂中心舉辦起跑記者會，預計於九月二日至八日舉辦十三場系列活動，結合音樂展演與產業論壇，邀請國內外各界人士齊聚交流。

市長蔣萬安表示，潮台北不只是流行音樂文化跨界、跨領域複合式的大型盛典，也將結合產業、科技以及整座城市的行銷觀光，除了邀請國際流行音樂人士，也有產業界的重要人士一同參與，希望能串連流行音樂產業，讓台北在地的優秀人才能被世界看見。

文化局長蔡詩萍說明，潮台北結合「JAM JAM ASIA」、「台北音樂不斷電」、「台北爵士音樂節」與「城市展演」等各項活動，產業論壇更邀請數千名來自世界各地的科技、新創、藝文影視音內容相關產業重要人士參與。

北流董事長黃韻玲、執行長梁序倫指出，北流此次規劃「JAM JAM ASIA」演唱會，邀集超過五十組音樂人演出，其中還包含「晚安大小姐」的原唱團體ASMRZ；「TAIPEI MUSIC EXPO」國際論壇則邀集國內二十二大音樂節、四十六個國內及國際唱片及經紀公司品牌共同布展，邀請十二國二十五位國際音樂策展人及節目買家，來台進行六天五夜深度媒合參訪。

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