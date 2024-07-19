北市今年「嚴重超速」開罰3972件 增加近5倍

2024/07/19 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕《道路交通管理處罰條例》第四十三條修法去年六月生效，開車或騎車超速四十公里以上就屬「嚴重超速」。在台北市嚴重超速經舉發，除罰鍰一萬二千元以上，也會吊扣該車牌照六個月。台北市交通事件裁決所指出，修法後今年上半年跟去年同期相比，北市嚴重超速案件增加近五倍。裁決所提醒，危險駕駛不只罰駕駛人，也會罰車主，請民眾安全駕駛。

經舉發罰1萬2 扣牌照半年

自二○二三年六月卅日起，嚴重超速標準從超速六十公里調降至四十公里，在台北市違規者，經舉發除罰鍰一萬二千元至三萬六千元及參加道安講習外，還會吊扣該車牌照六個月。若超速違規地點相距六公里以上、時間相隔六分鐘以上或行經一個路口以上，得連續舉發，罰鍰金額及吊扣牌照時間均會累計。

請繼續往下閱讀...

北市裁決所違規裁罰課課長吳素禎指出，二○二四年一月到六月因嚴重超速被開罰的有三九七二件、扣牌執行二○八七件；對比二○二三年同期開罰六七二件、扣牌執行六○九件，修法前後分別暴增四九一．一％及二四二．七％，舉發案件增加近五倍，顯示有許多民眾尚不知道新的舉發規定。

吳素禎說，舉發機關通常會掣發二張同時間及同地點的嚴重超速罰單，一張針對駕駛人處以罰鍰，另一張針對車主扣牌六個月。她提醒民眾出借車輛要特別謹慎小心，若駕駛人違規，車主一樣會被罰，吊扣牌照半年影響甚大，若收到罰單務必按時繳送車牌，如未繳送將按吊扣期間加倍處分，仍不依限期繳送牌照者，吊銷牌照。

為避免漏接罰單，裁決所提醒民眾若搬家或工作地址變更，可臨櫃至各區監理所或上監理服務網，變更或增設住家或公司地址；也可下載監理服務APP並註冊會員，可收到各項監理服務通知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法