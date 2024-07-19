營造動物友善 高雄兒美館推特展

藝術家鍾凱翔作品《鹿、豬、狼、犀牛》以血淋淋的方式，控訴人類因私慾奪取動物生存權利的殘忍行為。（高美館提供）

2024/07/19 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄兒童美術館《親愛的動物們》新展，從生命關懷角度出發，以「動物友善與環境永續」為主軸，結合雕塑、裝置、插畫、版畫、文學及影像等方式，探討動物與人的各種情感關係，並特別規劃「動物FUN暑假」兒童夏令營，歡迎暑假後升國小三年級至國一學生報名參加。

高美館代理館長林羿妏表示，《親愛的動物們》以「想像與陪伴」及「保育與共生」兩個主題，著重於動物與人的關係轉變，從對動物的想像到生活上的依賴，陪伴孩子成長及療癒心靈，並透過認識台灣瀕危及特有野生動物到生態危機，探討動物與人的共存關係。

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展覽集結長期關注動物議題或藉由動物展現創作的藝術家巴豪嵐．吉嵐、李瑾倫、官孟玄、洪子庭、黃湘、張麗真、蔡潔莘、陳奕彰、鍾凱翔，以及李小鏡、許自貴等十一人參展，並與無尾香蕉動物學校、台灣獼猴共存推廣協會合作，無尾香蕉動物學校老師李瑾倫以說故事方式推動「動物友愛故事教育」，盼減少動物棄養。

兒美館另規劃「動物FUN暑假」兒童夏令營，分為「喵汪動物劇場」、「玩轉動物表情」及「動物想像的家」三梯次營隊，透過跨領域思考與創作，結合展場體驗、繪本引導、創意想像、劇場表演、動手創作及成果發表等過程，啟發孩子的好奇心與想像力。

兒美館推新展《親愛的動物們》，探討動物與人的各種情感關係。（高美館提供）

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