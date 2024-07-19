高捷紅線銜接台南 擬嘉藥大學站轉乘

高雄捷運紅線銜接台南捷運，將在嘉南藥理大學站銜接轉乘。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/19 05:30

〔記者洪瑞琴、葛祐豪／綜合報導〕台南、高雄捷運紅線未來串接有眉目了！兩市捷運將在嘉南藥理大學銜接轉乘，原則上以二仁溪為界各自系統軌道，南市紅線走高架單軌，目前初步規劃六個站，包括行經台南航空站、奇美博物館，將提報可行性評估案送審，促進南台灣生活圈交通便捷。

高雄市立委邱志偉十七日邀集交通部路政及道安司、交通部鐵道局、高雄市捷運局、南市捷運工程處，協調台南高雄捷運銜接規劃，因南市捷運紅線已完成可行性研究修正至嘉藥大學站，且近日將報交通部審議。

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南市交通局表示，經協調後，初步達成未來高雄紅線與台南紅線將在南市境內的嘉南藥理大學站銜接轉乘共識，南市府樂觀其成並感謝邱志偉居中協調。

南市交通局說，台南捷運紅線銜接高雄捷運早在台南市優先路網規劃時即為既定政策，最終今年三月確認各市境內路線採各自系統興建。

高雄市捷運局指出，高雄捷運紅線，湖內RK8站往台南延伸的規劃路線，在二○一五年的高雄市捷運規劃整體路網，就已納入規劃延伸到奇美博物館；二○二四年三月，台南市副市長拜會高市府，提出台南捷運紅線往南路線，將終止於嘉南藥理大學，高雄市尊重台南市的規劃決定。

高雄市捷運局強調，目前高雄捷運整體路網正進行評估，規劃二路線，一條往北延伸到高鐵沙崙線，另一條與台南捷運在嘉南藥理大學銜接，以便利兩市民眾生活與高科技產業聚落的轉乘。

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