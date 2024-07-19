緩解高雄港貨櫃車流 港務公司補助20億
2024/07/19 05:30
興建貨櫃車專用道 並建置AI智慧號誌系統
〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣港務公司預期高雄港第六、七貨櫃中心周邊道路車流量將大增，已補助高雄市政府約廿億元，興建「高雄港貨櫃車專用道工程」，並建置AI智慧號誌系統，防止大塞車。
請繼續往下閱讀...
台灣港務公司指出，高雄市小港區沿海路是通往高雄港第六、七貨櫃中心必經要道，所以補助高市府約廿億餘元，在中鋼路、沿海路、南星路興建「高雄港貨櫃車專用道工程」，並在沿海路銜接國道一號、中林路以南，共約卅處路口，增設智慧號誌系統。
高雄港務分公司補充強調，因為貨櫃車專用道已開始施工，導致沿海路塞車，其他原因包括中美貿易戰增溫，航商客戶提前出貨以避免高額關稅，再加上新加坡及東南亞主要港口受到紅海事件造成塞港，部分航線轉靠高雄港，拉抬高雄港貨櫃量。
籲貨櫃場業者分散安排船期
因此，為緩解塞車現象，高雄港務分公司除協調高市府新工處加快貨櫃車專用道的施工進度，也提醒貨櫃場業者盡可能將船期分散安排，如有多艘船舶同時作業或卸轉櫃量較多的船班，預期出現交領櫃作業車流壅塞或場外停等車輛較多情形，應事先向貨運業者及貨櫃車司機宣導。
120及121號碼頭可全力支援
可採取分時分流進入港區，避免入場車流過度集中，造成場外貨櫃車排隊回堵，或場內交領櫃等待時間過長，高雄港務分公司自營的一二○及一二一號碼頭可全力支援，協助緩解壅塞情形。