屏東首辦「風域祭」 賞落山風地景

屏東縣政府今年暑假推出首屆「風域祭」，行銷落山風風景特定區的觀光資源。（記者羅欣貞攝）

2024/07/19 05:30

推主題遊程預約、郵輪巴士及音樂市集等 活動持續至9/8

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為行銷落山風風景特定區觀光，讓遊客不再以為恆春半島只有墾丁，屏東縣政府今夏推出全新觀光品牌「風域半島」，今（十九）日起舉辦首屆「風域祭」活動，揭開秘境美景。

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屏東縣政府表示，落山風風景特定區範圍橫跨車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等，幅員遼闊，有山林濕地及沙丘風積地形，此次活動將自然地景風貌、人文歷史等特色串連，推廣屏東秘藏超過百年的奇幻美地，歡迎民眾規劃一趟藝術與生態兼容的深度旅遊。

4藝術家創作5公共藝術作品

縣長周春米指出，「風域祭」將於七月十九日至九月八日舉行，期間安排多項精彩系列活動，有四大旅遊資訊站依序揭幕、四條推薦主題遊程預約、五座公共藝術作品、國際攝影師馬賽及浪跡天涯攝影師康康共同帶領的攝影工作坊、夏夜風域緩緩音樂市集、超值限定郵輪巴士及遊程體驗活動等，讓民眾有多種選擇前往風域半島，體會屏東秘藏美地景點。

縣府交通旅遊處表示，「風域祭」邀請四位國內外知名藝術家到屏東進行公共藝術創作，有日本國際級藝術家野老朝雄、屏東在地工藝藝術家峇岦嵐偲．旮札涅蘫、台灣紙雕藝術家成若涵及塗鴉壁畫藝術家藍色隧道，為這場風的饗宴增添藝術氣息。

增4處旅遊資訊站 陸續開幕

此外，為增強恆春半島觀光服務量能增置的四處遊客中心及旅遊資訊站中，石門古戰場旅遊資訊站已於五月廿二日開幕，七月廿六日開幕的滿州鄉九棚旅遊資訊站，將以「食嶼」為主軸推出在地風味餐；牡丹遊客中心與旭海旅遊資訊站均預計八月一日開幕。

專屬官網 行銷風域半島

縣府同時推出專屬風域半島的官網，整合區域內所有推薦遊程預約及食、宿、遊、購、行連結，方便旅客查詢；另培訓在地三十二位牡丹社事件專業導覽人員，為遊客介紹風域半島遊程，包括串連歷史場域的「琅嶠傳奇在牡丹」、探索屏東沙丘秘境「八瑤灣療癒體驗」、擁有得天獨厚星空資源「星心海的呼喚」及旭海靜心體驗遊程「幸福草原」等。

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