乾旱缺水 富里實施分區輪灌

2024/07/19 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里、富里是良質米產區，但最近三個月降雨偏少，七月迄今不到五毫米，玉里有一半農田受到影響、赤科山也有農民反映缺水。農田水利署花蓮分署二期稻作在富里公告實施分區輪灌；玉里鎮公所農業課表示，缺水問題除了希望農水署改善圳路，也希望增設儲水設施。

二期稻作進入插秧期，玉里、富里稻米栽種面積超過六千公頃，但南花蓮七月以來降雨不到五毫米，玉里雨量站七月份十八天來只有十四日下一毫米的雨量，富里七月也僅降雨二．五毫米，造成灌溉缺水，農田水利署十六日才在富里鄉舉辦輪灌說明會，昨玉里鎮也傳出缺水。

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玉里鎮公所農業課統計，今年二期稻作有二千九百七十公頃，目前有一千三百公頃受到影響，缺水較嚴重區域在秀姑巒溪河東，因灌溉水源太平渠是從秀姑巒溪右岸引水後往北，水頭的東豐至觀音還有水，渠道中後段的春日、松浦發生缺水，至於德武、春日只靠鱸鰻潭供灌溉水，農業水情吃緊。

玉里文旦柚缺水 申請天災補助

鎮長龔文俊說，玉里因為良質米價格較好，農民參與雜糧轉作的意願不大，希望農水署可加強灌溉系統，除了圳路延伸，由於玉里東豐山坡地的文旦柚缺水造成災害，申請天災補助，也希望相關單位在山坡地加強農業供水，作蓄水設施，目前只能期待下週的颱風能為南區帶來及時雨，為農地解渴。

赤科山金針花農民陳秀鳳表示，目前僅能靠埤塘或蓄水池蓄水，但這個月沒下雨蓄水縮小「再不下雨就要見底」，不僅自己不夠用，下游也已沒水用。

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