把關鮮果 埔里百香果農設行動實驗室

埔里鎮大坪頂果農與民間企業合作成立「拉曼光譜檢測行動實驗室」，能在十五分鐘內檢測逾二百種的藥物。（記者佟振國攝）

2024/07/19 05:30

可攜式拉曼光譜設備 現場即時檢測 15分鐘內能檢驗逾2百項藥物

〔記者佟振國／南投報導〕有鑑於農藥殘留蔬果中百香果經常榜上有名，造成消費者疑慮，全國百香果產量最大的南投縣埔里鎮大坪頂，昨由農民與民間業者共同成立「拉曼光譜檢測行動實驗室」，透過藥劑、儀器輔助能在十五分鐘內進行逾二百項藥物殘留檢測，全面為百香果食用安全把關。

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果皮農藥殘留 曾連三年第一名

百香果是夏季重要水果，除了酸甜多層次口感，其營養價值也常獲營養師推薦，但因果皮農藥殘留曾連續三年霸榜第一名，引起消費者疑慮，埔里鎮大坪頂是全國百香果最大產地，目前百香果產業透過南開科技大學USR計畫輔導，提升鮮果食安為重要工作，不少農民也有共識。

「坪頂人家、百香原鄉」永續智慧農業契作農友白政益與民間業者汎鍶科藝合作，昨天正式成立「拉曼光譜檢測行動實驗室」，可攜式的拉曼光譜檢測設備不受限於實驗室，可於現場即時檢測，提高效率，適用於田間管理、果菜市場、學校與企業餐廳等多樣場域。

合格產品貼上認證標

透過藥劑解析過濾與儀器協助，能在十五分鐘內檢測出市面逾二百種藥物，經檢測合格產品貼上拉曼光譜檢測認證貼標後出貨，對生產端、行銷、市場、通路等多一層的保障，提高大眾對食安認同度，消費者也對品牌增加信任指數。

已取得拉曼檢測操作合格的白政益說，這項檢測系統除了方便迅速，也能透過雲端數據管理，檢測資料即刻保存雲端，並確保食品供應鏈全程可追溯性，大幅提升食品安全管理水平，能助正在轉型的埔里大坪頂百香果產業一臂之力。

農民盼檢測價格更實惠

拉曼光譜檢測，每件檢測價格一三五○元，雖已比實驗室的測費用一件需要花費五、六千元便宜許多，但農民還是希望能夠有更實惠的檢測價格，讓檢測更加普及。

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