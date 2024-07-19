模擬信徒溺水 永安漁港明救援演練

永安消防分隊廿日演練完畢後，將在彩虹橋頭旁辦「防溺宣導闖關活動」，圖為昨日預演。（永安分隊提供）

2024/07/19 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕新屋區某宮廟前年農曆七月舉辦燒王船送煞儀式，信眾扛神轎入海時，疑因未著救生衣及相關救援設備不足，釀三死一傷溺水憾事，消防局第二大隊永安分隊除以此案例，規劃明天上午在永安漁港模擬宗教儀式信眾遭大浪沖散的救援演練，並進行水域防溺宣導，民眾到場參加闖關遊戲、認識救溺知識，闖關成功者可獲贈消防雲梯玩具車，送完為止。

永安分隊長林志洋表示，日前有三個高中女學生在永安漁港海岸邊戲水，遇漲潮被困在沙灘上，後經救生員報案，消防人員趕來把學生拉至岸上。

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他說，永安漁港過去發生溺水處多屬南岸範圍，因沙灘沖積久了之後有高有低，易產生從海岸帶到海中的離岸流，提醒民眾戲水時，務必選有救生員的水域，注意身體狀況及能力，即使感覺安全也須著救生衣或浮具，勿在公告危險水域戲水，遇颱風或大雨特報就勿到海邊、溪邊。

永安分隊明將於永安漁港彩虹橋下內港區辦理水域救援演練暨防溺宣導，演練模擬王船送煞時，有信徒遭大浪沖散，導致多人溺水，消防人員藉各式救援器材及技術，將溺者救上岸，對失去生命徵象者作緊急處置，過程用廣播安撫民眾，空中以無人機協助搜尋。

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