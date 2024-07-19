宜居康養 淡水忠寮社區爭取「金卓越」

淡水忠寮社區每年舉辦「國際詩歌節」，將作品寫在陶板上，蔚為一條「忠寮詩路」。（忠寮社區提供）

2024/07/19 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕淡水區的忠寮社區位於大屯山下，人文歷史豐富，近年重啟農村再生計畫，打造「宜居康養」聚落，曾於二○二一年獲得第二屆全國金牌農村的肯定，獲新北市社會局推薦參加衛生福利部的金卓越社區選拔，正在爭取佳績。

忠寮社區理事長李萬得指出，忠寮社區約三．三平方公里，曾孕育四名舉人、八位秀才，近代有前淡水鎮長李文德、鑽研古建築聞名的教授李乾朗、名詩人李魁賢等人。

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忠寮社區總幹事李鎮榮推動農村再生有成，曾獲得金牌農村「農村領航獎」肯定，有電子業背景的他，推動農村再生搭上政府的綠能政策，利用屋頂架設太陽能板，一年的公民電廠可發電三百KW，不但供電給三分之一的村民使用，還能回饋五％的電力給社區；他也利用魚菜共生進行生態保育，溪中有狗甘魚（小鯔鰕虎），每年七、八月的獨角仙季，吸引外地學生探訪。

忠寮社區每年舉辦「國際詩歌節」，將作品寫在陶板上，蔚為一條「忠寮詩路」，吸引詩人到此一遊；退休老師杜守正說，希望學生像狗甘魚洄游，像在地的桂花樹，散發生命的清香。

社會局長李美珍表示，市府與淡水區公所輔導忠寮社區成立銀髮俱樂部、婦女成長班、北管班、兒少小學堂等，召喚青年返鄉，社區也自創「逗陣寮」品牌，利用地瓜葉取代抹茶，製作可口的南瓜蛋糕，獲得好評。

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