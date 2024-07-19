大漢溪堤外便道 三重-鶯歌半小時

大漢溪堤外便道通車。（記者陳奕劭攝）

2024/07/19 05:30

通車了！限機車與小客車行駛 全長7.4公里 紓解環漢路3成車流

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市大漢溪堤外便道昨天中午開放全線通行，限制僅供機車與小客車行駛，全長七．四公里，北接新莊區環河道路、南接樹林區館前路，可紓解大約三成的環漢路車流，工程費九．四億元由經濟部水利署全額補助；市府表示，在開通前，民眾往返三重、鶯歌要繞行環漢路，在上班尖峰時間需要五十分鐘以上，開通後可一路直達，大約縮短二十分鐘的車程。

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市長侯友宜昨天主持通車啟用典禮，立委蘇巧慧、吳秉叡等民代也出席，侯、蘇雖然分屬不同黨派，但兩人仍握手交談、氣氛融洽。侯友宜笑說，樂見各黨派的民代共同關心新北的地方建設，彼此共同努力；蘇巧慧也說，任何事情要成功，必須中央、地方一起努力，只要是對新北、地方好的事，大家努力來做。

侯友宜指出，大漢溪堤外便道沿著新莊、板橋、樹林到鶯歌區，有效減少行車時間，也減少環漢路將近三成的運輸量，工程也兼顧堤防安全、濕地保育，施作不易，感謝水利署先辦理左岸堤防加固工程與右岸疏浚工程，國土管理署也協助克服鹿角溪保育問題。

水利署補助9.4億 打通樹林段

蘇巧慧表示，大漢溪堤外便道早在時任台北縣長蘇貞昌的時代就展開規劃，但中間的樹林段遲遲無法打通，形成「有頭（三重至新莊）、有尾（柑園橋、鶯歌至桃園）、沒中間」的困境，她與市議員陳世榮等地方民代努力爭取，後來在蘇貞昌擔任行政院長時全額補助工程費，完成最後一塊拼圖，讓民眾多了一條安全回家的路。

市府水利局長宋德仁說，大漢溪堤外道路可舒緩鶯歌、樹林區的車潮，還可連結堤內道路與堤外河濱園區動線，提高民眾進出河濱公園的方便性與設施使用率，自行車道可串連河濱綠色水岸自行車路廊，北往八里、淡水，南至桃園市暢通無阻。

新北市長侯友宜昨天主持通車啟用典禮，立委蘇巧慧、吳秉叡等人出席。（記者陳奕劭攝）

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