《台中》北屯多6413人 全國前10區年增率最高

台中市北屯區人口破卅萬人，年增長率二％，是全國人口數前十大行政區年增率最高。（市府提供）

2024/07/19 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市人口破二八五萬人，根據內政部最新統計，最大行政區北屯區人口增長率破二％，人口年增六四一三人，是全國人口數前十大行政區年增率最高，到六月人口已達卅萬七一五九人。北屯區議員謝家宜、沈佑蓮肯定北屯因重劃區多且交通便利，帶來人口紅利，因新移入人口多為年輕族群，謝家宜建議市府加速建置學校及托育資源。

北屯到6月人口增至30.7萬餘人

民政局指出，中市廿九個行政區中最大的北屯區，去年人口突破卅萬大關，到今年六月人口已成長到卅萬七一五九人，比去年增加六四一三人，人口成長率是全國人口數前十大行政區最高，也是全市人口成長最多的地區。

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北屯在地議員謝家宜認為，北屯人口成長一枝獨秀主因有台七十四線及捷運通車，交通便捷利於通勤通學，吸引年輕族群遷入，但也出現教育、托育資源跟不上人口成長速度，另公車路網仍嫌不足，市府應加強相關建設；沈佑蓮則認為，因當地重劃區多，肯定歷任市長對北屯投注的建設，尤其交通建設帶來開發動能，讓北屯後勢看漲，希望市府加速公車及教育建設，讓北屯更宜居。

除原市區人口增加外，民政局指出，海線清水區今年人口突破九萬大關；鄰近沙鹿區人口九萬九四四九人，比去年增加一五三四人，預估年底可望突破十萬人，應與捷運建設及中科效應擴散有關。

清水、沙鹿及烏日 人口都成長

至於烏日區因三鐵共構又臨近國一、國三及台七十四線快速道路，是交通最便捷的行政區，出現人口磁吸效應，去年突破八萬大關，截至六月人口達八萬零六二○人，比去年增加一三○○人。

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