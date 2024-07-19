小野麗莎8/24竹北獻唱 免費入場

竹北市長鄭朝方（右）昨天和小野麗莎預錄影片，共同宣布「小野麗莎要來竹北開唱了」。（竹北市公所提供）

2024/07/19 05:30

竹北雙月海洋音樂季 8月週末夜水月公園唱滿一百分鐘

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市長鄭朝方昨天宣布，國際知名日本歌手小野麗莎八月廿四日將為竹北獻唱，地點就在竹北西區的水月公園，屆時鄉親都可免費入場，而小野麗莎則將唱好、唱滿一百分鐘。

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鄭朝方說，這是大新竹廿年來首次有這麼大咖的國際巨星降臨竹北、為竹北而歌。昨天在活動宣傳記者會上，小野麗莎還用預錄的方式，以英文、跟鄭朝方一起向竹北鄉親宣布這個好消息。

8月10日音浪派對 告五人等開唱

鄭朝方說，小野麗莎是今年竹北市「二○二四竹北雙月海洋音樂季~美麗莎灣」的系列活動之一。除前述八月廿四日晚在水月公園的「小野麗莎Bossa Nova之夜」，八月十日晚在新月沙灣有「音浪派對」，將有甫獲金曲獎的「告五人」，跟藝人大成、DJ RayRay、凹與山、家家等輪番上陣演出。

鄭朝方說，前述兩場活動都在八月的週六夜登場，公所投入三九五萬元力邀成行。其中「小野麗莎Bossa Nova之夜」是公所籌備一年多獻給市民的仲夏夜之禮，希望用小野麗莎獨特、溫暖又療癒的嗓音幫大家紓壓。

小野麗莎今年六月初剛來台舉辦出道卅五周年的演唱會票價每張至少一千兩百元起跳，最高可達六千元新台幣，所以到竹北水月公園免費聽小野麗莎的天籟美聲，是相當難得的機會。

鄭朝方說，這兩場活動現場還安排在地文創小農市集、氣墊水樂園、街頭藝人表演、眾人牽罟體驗、淨灘等活動，並有多個主題裝置藝術，海廢創作藝術家林純用也會以淨灘後取得的海廢，當場即興創作。

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