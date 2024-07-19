三灣水梨節明揭幕 展售優質農產

苗栗縣的高接梨進入盛產期，品嘗鮮果正是時候。（記者張勳騰攝）

2024/07/19 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣有七個鄉鎮市栽種高接梨，是夏季最美味的鮮果；三灣鄉農會昨在苗栗縣政府舉辦豐水梨果品評鑑頒獎暨「苗栗鮮果金梨HIGH」行銷記者會，三灣鄉公所及農會廿日將在三灣鄉公所廣場舉辦水梨節活動，苗栗縣長鍾東錦及三灣鄉長李運光等人邀請鄉親到三灣嘗鮮果、享受採果樂，感受客庄農村風情。

豐水梨評鑑 林春蓮奪特等獎

苗栗縣是台灣北部地區重要的高接梨產地，種植在三灣鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、南庄鄉、三義鄉、頭份市等地，面積約一千二百公頃，年產量二萬六千公噸，品種有豐水、甘露、蜜雪、新興、晶圓梨等，每年七、八月為產期，目前已進入新興及甘露梨產期，每台斤約一百元。

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苗栗縣每年委託三灣鄉農會辦豐水梨評鑑，昨在苗栗縣府第一辦公大樓大廳舉行頒獎，由縣長鍾東錦逐一頒獎表揚，特等獎由三灣鄉林春蓮奪得。鍾東錦強調，透過果品評鑑獲獎，更可賣出好價錢。

李運光指出，廿日在三灣鄉公所廣場將舉辦三灣水梨節活動，現場將展售優質的三灣水梨等農產品、並安排歌手演唱、爵士鼓演奏，還有梨梗筆DIY體驗等，活動中將送出五百張價值五十元的園遊券及精美好禮，鄉內的果園也開放採果，鄉農會另提供高接梨宅配到府服務，電洽：037-831007。詳情請上「三灣鄉公所—三灣水梨節」粉絲專頁查詢。

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