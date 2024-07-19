引資1.2億 運河遊河建3遊憩碼頭

安平水景公園站遊憩碼頭示意圖。（記者蔡文居翻攝）

2024/07/19 05:30

串聯河樂廣場、水景及林默娘公園 並引進鴨子船

〔記者蔡文居／台南報導〕市府辦理台南運河遊河民間自提BOT案，昨天宣布招商成功，業者預計投資逾一億二千萬元，將興建河樂廣場、水景公園及林默娘公園三處遊憩碼頭與服務中心，並計畫引進水陸觀光「鴨子船」，預計明年下半年動工，二○二七年完工營運。

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民間自提BOT案招商成功

市府觀光旅遊局局長林國華與運河聯通股份有限公司董事長李天佑代表雙方完成簽約啟動儀式，市長黃偉哲宣布招商成功；台南運河遊河BOT案希望引進民間資源與創意規劃，重現台南運河記憶中船隻熱鬧往來的榮景，並且形塑周邊友善親水空間。

黃偉哲表示，運河遊河BOT案將讓運河的遊憩功能更上一層樓，透過開闢三處遊憩碼頭與服務中心，可串聯結合中西區河樂廣場、安平水景公園及林默娘公園觀光節點，讓台南運河成為深具在地味、歷史性及趣味性的觀光廊帶，進一步帶動觀光效益；市府也能藉由BOT案增加收益，而運河增加水上活動遊憩點，讓更多的遊客更喜歡、更想來台南旅遊。

觀旅局表示，業者預計投資逾一億二千萬元，興建河樂廣場、水景公園及林默娘公園三處遊憩碼頭與服務中心，及碼頭間接駁的運河船，預計明年下半年動工，二○二七年完工營運。

明年下半年動工 2027年完工

觀旅局說，除了興建營運碼頭設施與旅客服務中心等相關硬體外，更期待能夠導入「永續城市」的經營理念，讓三個站點成為台南運河上的「綠色水陸轉運站」，期許未來在電動載具、低碳運輸與共融空間等永續經營理念的導入下，為台南運河帶來航運新動能，創造運河新亮點。

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