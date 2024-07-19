捷運紅線接高捷 將設嘉藥大學站轉乘

台南、高雄捷運紅線將在嘉南藥理大學銜接轉乘。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/19 05:30

以二仁溪為界各自系統軌道 南市走高架單軌 初步規劃6個站

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南、高雄捷運紅線未來串接有眉目了！兩市捷運將在嘉南藥理大學銜接轉乘，原則上以二仁溪為界各自系統軌道，南市紅線走高架單軌，目前初步規劃六個站，包括行經台南航空站、奇美博物館，將提報可行性評估案送審，促進南台灣生活圈交通便捷。

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台南捷運紅線可行性研究原規劃大林站（中華東路與大同路口）跨境至高雄大湖站銜接高雄紅線，可是高雄不同意，分手各做各的；但高雄整體路網規劃紅線岡山路竹延伸線則想跨境至南市奇美博物館，因兩市軌道系統不一樣，令外界質疑台一線旁那能容納兩條捷運？

高市立委居中協調取得共識

高雄市立委邱志偉十七日邀集交通部路政及道安司、交通部鐵道局、高雄市捷運局、南市捷運工程處，協調台南高雄捷運銜接規劃，因南市捷運紅線已完成可行性研究修正至嘉藥大學站且近日將報交通部審議，因此不認同高雄捷運北延至奇美博物館方案。

南市交通局表示，經協調後初步達成未來高雄紅線與台南紅線將在南市境內的嘉南藥理大學站銜接轉乘共識，南市府樂觀其成並感謝邱志偉居中協調。

南市交通局說，台南捷運紅線銜接高雄捷運早在台南市優先路網規劃時即為既定政策，南市並於二○二○年即開始辦理紅線可行性研究規劃作業，二○二二年完成期末報告後，因兩市推動小組會議延後而遲遲無法定案，最終今年三月確認各市境內路線採各自系統興建。

修正可行性研究內容將送審

台南紅線初步規劃站點有大林站、南台南站、仁愛里、台南航空站、奇美博物館、嘉南藥理大學。交通局表示，已將捷運紅線可行性研究內容修正至嘉藥大學站，仍建請高雄市捷運紅線北延計畫能及早啟動可行性研究，以儘早實現兩市捷運串連。

據了解，高雄捷運紅線六月延伸至捷運岡山站後，持續往北工程推動，預計延伸至南路竹站、大湖站，這次協調共識後，未來再延伸至嘉藥大學與台南紅線串接。

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