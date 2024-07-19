副教授許晉誌涉性騷 文大停聘3年

中華民國景觀學會前執行長許晉誌遭控對學生性騷擾，文化大學性平會調查出爐，認為許性騷成立且情節嚴重，將終止聘約3年並依法通報。（資料照）

2024/07/19 05:30

〔記者楊綿傑、王善嬿／綜合報導〕中華民國景觀學會前執行長許晉誌遭控對學生性騷擾，案經嘉義大學、文化大學兩校性平會調查，認其性騷成立且情節嚴重，已終止聘約並依法通報不適任教育人員；而景觀學會也開會決議解除許的所有職務，討論是否永久除名。

通報不適任 景觀學會開鍘

許晉誌去年被控於文大及嘉大任教時長期性騷學生及下屬，是性騷慣犯，臉書粉專「景觀 Me Too」揭露受害情節包括：當眾捧臉，被摸臉擦眼淚、在電梯被搭肩貼臉、摸大腿、摟腰、頭靠腰間，以及連續打屁股多下等。

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許晉誌曾任文大環境設計學院景觀系副教授、嘉大景觀系兼任副教授；嘉大昨回應，去年六月知悉其涉性騷就通報並依法調查處理，去年十一月十三日性平會認定性騷屬實且情節重大，依規定終止聘約，且終身不得聘任為兼任教師，並通報教育部管制不適任教育人員。文大性平會經調查在近日決議，同認性騷案成立且情節嚴重，終止聘約三年。

景觀學會也針對此事召開臨時理監事會議表示，去年六月已暫停許晉誌的執行長職務，收到校方調查結果後，決議解除許在學會內所有職務，後續也會交由倫理委員會討論是否永久除名。

受害者盼他承認過錯、道歉

受害者代表則強調，盼許晉誌承認並面對自己的過錯，給予受害者應有的道歉，好好反省自身權勢關係和行為造成的傷害，不可用開玩笑、誤會輕輕帶過，也不要用「被抹黑」來模糊焦點。另也要求文大有更多的性平教育等課程，不再漏接受害者。

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