師鐸獎得主吳俊叡剃光頭 給少觀所復學生勇氣／72名得獎者用愛的教育 成為孩子生命中的貴人

慈濟大學教授曾國藩首創以遺體捐贈者為無語良師，翻轉解剖學並開啟遺體捐贈風氣，獲師鐸獎殊榮。（教育部提供）

2024/07/19 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕一一三年師鐸獎名單昨公布，七十二名得獎者都是學生生命中的貴人。新北市安溪國中老師吳俊叡用愛對待每個在懸崖邊的孩子，為了陪伴剛從少年觀護所出來的學生，把自己也剃成光頭；苗栗農工校長謝世宗為木匠之子，靠助學貸款完成學業，也幫助低收入學生一圓畢旅夢。

其他得獎者有：台南市金城國中專任運動教練林漢森曾揹起撐竿跳受傷的學生到醫院，並自掏腰包買電暖器讓學生復健，終助其拿下亞洲青年田徑錦標賽十項全能季軍；慈濟大學教授曾國藩有卅六年教研經驗，首創以遺體捐贈者為無語良師，翻轉解剖學並開啟遺體捐贈風氣。教育部預計九月廿四日在陽明山中山樓辦理表揚大會，由總統賴清德頒獎。

請繼續往下閱讀...

畢業於成功大學工業設計系，吳俊叡堅持學輔工作十五年，他帶著一群血氣方剛的孩子登雪山，為了讓剛從少觀所出來的學生「小柯」不孤單，他自己也去剃了光頭，一起完成開訓儀式。他表示，給孩子的愛有多少，孩子的勇氣就有多少，山訓結束後，小柯也勇敢表達感謝老師愛他。

謝世宗幫低收生圓畢旅夢

「放心，老師會幫忙！」謝世宗自許要成為學生的貴人，擔任導師時在烏山頭水庫辦理隔宿露營，曾助一名低收學生參加殷切盼望、求學以來唯一一次的畢旅。謝世宗說，該學生因家境無法升學而學習水電，五年後自己購屋再與該學生重逢，已成水電師傅，再過十年更創業成為水電行老闆，兩人師生結緣迄今卅年。

林漢森同住照顧重傷選手

林漢森在花蓮任教時，學生阿勇在撐竿跳比賽時從高空摔落插入竿坑當場昏厥，腰部嚴重受挫骨折，林當時陪著阿勇流淚並承諾「教練一定陪你重新站起來」，林等阿勇出院回宿舍一起同住，隨時照料其傷勢及日常起居，還借錢買電療器給阿勇電療，終助阿勇成功參加亞洲青年田徑錦標賽十項全能比賽並拿下第三名佳績。林漢森笑說，阿勇現在也是學校運動教練。

曾國藩開啟遺體捐贈風氣

民國八十三年慈濟醫學院成立，曾國藩受邀回故鄉花蓮協助，他首創以捐贈者為無語良師，翻轉解剖教學並開啟遺體捐贈風氣，成為引領全球的典範，還榮登美國華爾街日報首頁及美國國家期刊報導，他說，即使學習不順利的學生，只要撐下去就會有機會。

台南市金城國中專任運動教練林漢森曾揹起撐竿跳受傷的學生到醫院，自掏腰包買電暖器讓學生復健，終助其拿下亞洲青年田徑錦標賽十項全能季軍，獲師鐸獎殊榮。（教育部提供）

苗栗農工校長謝世宗為木匠之子，靠助學貸款完成學業，也一圓低收入學生參加畢旅之夢，獲師鐸獎殊榮。（教育部提供）

新北市安溪國中老師吳俊叡用愛陪伴每個懸崖邊的孩子，獲得師鐸獎殊榮。（教育部提供）

113年師鐸獎72名得獎者名單

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法