北市聯醫護理之家照服員吸毒 藏毒識別證

聯醫仁愛院區護理之家爆出員工吸毒。（記者鄭景議翻攝）

2024/07/18 05:30

〔記者江采蓁、鄭景議／台北報導〕台北市立聯合醫院仁愛院區護理之家一名三十七歲鄭姓男性長照照服員於上班時間常恍神，且鼻子周圍出現白色粉末，被院內護理長懷疑吸毒通報，轄區大安分局警方到場發現照服員的員工識別證卡套內，藏有一包一．一公克K他命毒品，當場將鄭男依毒品罪嫌帶回偵辦。對此，聯醫仁愛院區副院長林志陵回應，該員工已離職，仁愛院區也已全面清查護理之家環境安全。

工作時間出現恍神情形

據了解，鄭男擔任護理之家照服員，照護對象主要為長期臥病在床，日前就不時於工作時間出現恍神情形，遭護理長發現後質問是否吸毒，鄭男雖否認，但護理長還是眼尖發現鄭男鼻子周圍常有白色不明粉末，於是報警處理；警方到場後，鄭男仍不斷否認，聲稱沒有施用毒品，但院方人員認為鄭男應才剛施用過，只是把鼻子周圍的粉末擦去，在警方細心檢查下，於鄭男的員工識別證卡套內發現藏有一包一．一公克K他命，立刻將鄭男依毒品罪嫌帶回偵辦。

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護理長發現嫌犯鼻子周圍 有白色粉末

針對此事，林志陵表示，鄭男新進報到服務未滿三個月，同仁發現鄭男上班時鼻子周圍有白色粉末，懷疑他吸食毒品，立即通報主管至現場處理，並同步通知醫院駐警隊及向轄區派出所報案；警方抵達了解將鄭男帶至警局進行後續調查，而鄭男已離職，仁愛院區也全面清查護理之家環境安全。

聯醫︰員工已離職 完成清查

林志陵強調，聯醫會致力於維護民眾及住院病人安全的就醫環境，對毒品更是零容忍，以確保提供病人、員工安全與專業的醫療環境。

大安分局也呼籲，為杜絕醫院犯罪行為，警局與轄內醫療院所均有建立安全通報網，嚴格加強安全防護，維護民眾看診權益。

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